Продюсер "Піратів Карибського моря" заявив про перезапуск франшизи
Продюсер Джеррі Брукхаймер заявив, що наступна частина франшизи "Пірати Карибського моря" буде перезапущеною
Про це він розповів в інтерв'ю ComicBook.com.
Зазначається, що у продюсера було багато ідей щодо майбутнього франшизи, зокрема фільм з Марго Роббі в головній ролі та план, який передбачає повернення Джека Горобця Джонні Деппа.
Однак, франшиза, ймовірно, повністю перезавантажиться, зокрема нові ідеї та нові персонажі.
Під час бесіди також виникло питання про те, яка з двох знакових франшиз Брукхаймера, "Пірати Карибського моря" або Тор Gun, першою отримає продовження. Продюсер уникнув прямої відповіді, однак підкреслив ідею про перезапуск "Піратів".
"Це важко сказати. Ви не знаєте, ви справді не знаєте. Ви не знаєте, як вони поєднуються. Тому що з Top Gun у вас є актор, який є культовим і блискучим. Але ми перезапустимо "Піратів", - сказав продюсер.
- Британський актор Кевін Макнеллі, найбільш відомий роллю Джошамі Гіббса у серії фільмів "Пірати Карибського моря", має постати перед судом.
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