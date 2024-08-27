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Рейдерське захоплення території музею "Пирогів": Мінкульт і Мінʼюст подали касаційну скаргу

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
16:50
Культура Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів)

У 2021 році майно музею в Пирогові намагалися переписати на підставних осіб. У музеї наголошують, що рейдери підробили документацію, щоб незаконно заволодіти землею

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Міністерство культури разом з Міністерством юстиції подало касаційну скаргу до Господарського верховного суду через рейдерське захоплення 1,8 га території Музею "Пирогів". Ще у 2021 році майно музею в Пирогові намагалися переписати на підставних осіб. За словами представників музею, ТОВ "Манеж-Холл" підробило всю документацію та намагається незаконно заволодіти землею.

"Національний музей народної архітектури та побуту входить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Без сумніву, всі питання господарської діяльності координуються нами як органом управління. Саме тому ми підтримуємо касаційну скаргу, яка сьогодні подана до Верховного суду України, і працюємо з нашими колегами з Міністерства юстиції для того, щоб паралельно відповідна скарга пішла від Міністерства юстиції і була підкріплена необхідними аргументами. Наша позиція така, і це зазначено в законодавстві України, що ми будемо відстоювати наш національний інтерес, відстоювати державне майно, відстоювати майно, яке має пам'яткоохоронне призначення з тим, щоб зберегти його для наступних поколінь", - заявив виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Як пояснила генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України "Пирогів" Оксана Повякель, ці землі належали музею ще з самого початку його заснування. Акт на цю територію музей отримав у 1976 році. 

"З того часу призначення цієї ділянки землі жодного разу не змінилось. Ця земля була надана в постійне користування Державному музею народної архітектури та побуту УРСР тоді за цим документом. Зараз, як мені пояснили в прокуратурі наші прокурори, цей акт є дійсний. Але потрібно зробити певні реєстраційні дії, отримати кадастровий номер. Тому ми відповідно до законодавства, звернулися для отримання цього кадастрового номера", - розповіла Повякель.

Виконувач обовʼязків очільника Мінкульту наголосив, що рейдери, "які мають назву, мають прізвища і пособників у державних органах", давно мають задум вкрасти територію Національного музею народної архітектури та побуту.

"Національним музеєм було здійснено звернення до антирейдерського офісу Міністерства юстиції України. Вивчивши всі документи, розглянувши обставини, офіс прийняв рішення про скасування незаконної реєстрації земельної ділянки за ТОВ "Манеж-Холл", яка наразі є державною власністю і належить саме державі", - уточнив Карандєєв.

Він зазначив, що представники ТОВ "Манеж-Холл" звернулися до суду з проханням скасувати рішення Міністерства юстиції, спираючись на підроблені, як це було доведено, документи, які розглядалися попередньо нотаріусами при реєстрації земельної ділянки за ТОВ "Манеж-Холл". Господарський суд міста Києва в першій інстанції, розглянувши позов ТОВ "Манеж-Холл", повністю його відхилив, визначивши абсолютно законними дії Міністерства юстиції України.

Проте ТОВ "Манеж-Холл" звернулися до апеляційної інстанції. У Мінкультури вважають, що "позитивне рішення на користь ТОВ "Манеж-Холл", прийняте апеляційним судом, було ухвалено неправомірно, з помилками". Тому МКІП разом з Мінʼюстом подали касаційну скаргу.

Повякель додала, що на початку 2022 року вона побачила на кадастровій карті, що ТОВ "Манеж-Холл" заволоділо майже двома гектарами території музею. Виявилося, що товариство купило колишню територію конюшні, яку, згідно з підробленими документами, вперше продали ще у 2003 році. Далі землю фіктивно перепродавали декілька разів, доки вона не опинилася у власності ТОВ "Манеж-Холл".

На початку серпня у МКІП повідомили, що скасування судом наказу Мін'юсту щодо захисту майна музею в Пирогові, легалізувало рейдерське захоплення частини його територій та приміщень. Вказано, що група невідомих осіб восени 2020 року намагалась захопити нежитлові приміщення прощею понад 2500 кв. м та земельну ділянку загальною площею понад 17 800 кв. м, які Національний музей народної архітектури та побуту України, також відомий як музей в Пирогові, законно використовує понад 50 років. Вони намагалися перереєструвати це майно на підставних осіб. 

Теги:
Суспільство
Київщина
новини Києва
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