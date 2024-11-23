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Росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини

Юлія Лаврук
23 листопада, 2024 субота
15:53
Культура Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Станом на сьогодні відомо про 785 об'єктів української культурної спадщини, які викрали російські окупанти. Проте їхня реальна кількість значно більша

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Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов під час форуму "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", передає Інтерфакс-Україна.

"ГУР разом із Мінкультури та українськими експертами створило базу об'єктів викраденої української спадщини та відповідальних за це людей. Це розділ "викрадена спадщина" на порталі "Війна і санкції". Станом на сьогодні база налічує 785 об'єктів української культурної спадщини", - сказав Юсов.

Водночас він зазначив, що це лише підтверджена інформація, а реальна кількість набагато більша і, ймовірно, буде збільшуватися. Юсов пояснив, що об'єкти були незаконно привласнені росіянами в рамках "музейної евакуації" або археологічних розкопок на ТОТ України.

За словами Юсова, перелік охоплює сотні картин, більшість було викрадено з Херсонського художнього музею, Маріупольського художнього музею, майже сотню скульптур, знайдених під час розкопок і незаконно вивезених із Криму до російських музеїв, 80 ювелірних прикрас тощо.

У ГУР додали, що наразі у списку розкрадачів культурної спадщини України - 241 фізична та 42 юридичні особи, причетність яких до злочинів доведена.

  • Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції в межах проєкту "Війна і мистецтво" створило базу даних "Викрадена спадщина".
Теги:
Новини
Україна
мистецтво
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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