Росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини
Станом на сьогодні відомо про 785 об'єктів української культурної спадщини, які викрали російські окупанти. Проте їхня реальна кількість значно більша
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов під час форуму "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", передає Інтерфакс-Україна.
"ГУР разом із Мінкультури та українськими експертами створило базу об'єктів викраденої української спадщини та відповідальних за це людей. Це розділ "викрадена спадщина" на порталі "Війна і санкції". Станом на сьогодні база налічує 785 об'єктів української культурної спадщини", - сказав Юсов.
Водночас він зазначив, що це лише підтверджена інформація, а реальна кількість набагато більша і, ймовірно, буде збільшуватися. Юсов пояснив, що об'єкти були незаконно привласнені росіянами в рамках "музейної евакуації" або археологічних розкопок на ТОТ України.
За словами Юсова, перелік охоплює сотні картин, більшість було викрадено з Херсонського художнього музею, Маріупольського художнього музею, майже сотню скульптур, знайдених під час розкопок і незаконно вивезених із Криму до російських музеїв, 80 ювелірних прикрас тощо.
У ГУР додали, що наразі у списку розкрадачів культурної спадщини України - 241 фізична та 42 юридичні особи, причетність яких до злочинів доведена.
- Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції в межах проєкту "Війна і мистецтво" створило базу даних "Викрадена спадщина".
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