Розлучення Аффлека і Лопес: суперечки почалися в перші місяці шлюбу, - ЗМІ

Про це пише Page Six.

Джерело близьке до пари розповіло, що на стосунки американської акторки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека вплинула надмірна увага ЗМІ та громадськості. Перші негаразди почалися ще під час їхнього відпочинку на озері Комо, Італія, де проходив їхній медовий місяць.

Під час цього періоду подружжя багато прогулювалося, привселюдно обіймаючись та цілуючись, що, звісно, потрапляло в обʼєктиви камер.

"Він був незадоволений тим, що за ними стежили папараці. Вона - міжнародна суперзірка, а він поводився так, ніби це стало несподіванкою, що за ними спостерігають", – поділилося джерело.

Проте, коли зірки залишалися поза увагою камер, "вони майже не розмовляли одне з одним у період, який мав бути найщасливішим у їхньому житті".

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Інший інсайдер розповів, що Аффлек схаменувся, коли його почуття та емоції трохи вщухли. Тоді він припинив зловживати алкоголем і був дуже вразливим.

"Він був у такому божевільному, збудливому стані", — уточнив інсайдер.

Бурхливий роман закінчився, коли актор призвичаївся до свого тверезого життя. За словами інсайдера, Аффлек почав жадати більше приватності та більше не міг витримувати таку популярність Лопес.

"Він не хоче [антуражу] і всієї драми, пов’язаної з цим, у своєму домі", — додало джерело.

Інші джерела кажуть, що Аффлек намагався захистити почуття Джей Ло, тому вони подали на розлучення лише в серпні, хоча фактично розійшлися ще 26 квітня.

"Вона розлючена. Він принизив її. Він був тим, хто ініціював воззʼєднання. Вона зробила великі ставки, він був коханням її життя", - зауважив інсайдер.

Промоутер туру Дженніфер Лопес напередодні скасування повідомляв, що тур втратив популярність серед шанувальників і вартість квитків довелося знизити до $10.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися у липні 2022 року в Лас-Вегасі. За місяць вони організували другу весільну церемонію.

У липні повідомляли, що Лопес, за інформацією інсайдерів, налаштована відсудити у Бена Аффлека половину його 150-мільйонних статків.

20 серпня Дженніфер Лопес подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес заяву про розлучення з Беном Аффлеком.