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Імовірне розлучення Лопес і Аффлека: акторка націлена відібрати в чоловіка половину статків, - ЗМІ

11 липня, 2024 четвер
11:02
Кіно На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, за інформацією інсайдерів, налаштована відсудити у чинного чоловіка, актора Бена Аффлека половину його 150-мільйонних статків

Зміст

Про це пише RadarOnline.

Американська зіркова пара, за воззʼєднанням якої через 18 років спостерігали фанати по всьому світу, схоже, на межі розлучення. 54-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес і 51-річний актор і сценарист Бен Аффлек уже починають ділити майно.

Як розповів інсайдер видання, Джей Ло націлена відсудити в нинішнього чоловіка половину його статків, які оцінюються в $150 млн. Таке рішення повʼязане з тим, що акторка, статки якої значно більші - $400 млн, покривала більшу частину витрат в їхньому шлюбі. Лопес платила за все там, де Аффлек "постійно бурчав про витрачання грошей", тож вона робила це для того, щоб не слухати його скарг.

"Одним із маловідомих секретів є той факт, що Дженніфер оплатила більшу частину їхніх подружніх витрат, і тепер вона відчуває, що він їй винний. Вона додає всі ті рахунки за приватний літак, які вона оплачувала, готелі та харчування, одяг, каву, бензин. Висока вартість життя була забезпечена її коштом. Вона також заплатила левову частку за придбаний особняк за $60 млн", - уточнило джерело.

Розлучення, яке відбулося лише через два роки шлюбу, показало акторці, що Бен "витягнув" з неї багато грошей, і вона шукає компенсації. 

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"Вона вимагає повної інвентаризації того, що вона витратила, порівняно з тим, що витратив він, і хоче повернути всі гроші, які вона "вклала". Це не вона відмовилася від їхнього шлюбу, і вона відчуває себе серйозно ображеною та жадає крові. Якби він залишився в шлюбі, як хороший хлопець, вона б не заперечувала. Але він кинув її, і врешті-решт Дженніфер завжди отримує відплату. Тепер вона готова грати жорстко", — додало джерело.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися 16 липня 2021 року в Лас-Вегасі. За місяць вони організували другу весільну церемонію.

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
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