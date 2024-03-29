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Головна Культура Скандальна художниця Морозюк виставила на продаж свої картини по $5 тис.

Скандальна художниця Морозюк виставила на продаж свої картини по $5 тис.

29 березня, 2024 п'ятниця
12:59
Культура На фото: Софія Морозюк

Екснаречена підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони Романа Гринкевича, художниця Соня Морозюк після 8-місячної перерви поновила продаж своїх картин

Свої роботи вона викладає на сторінці галереї актуальних до продажу картин в instagram.

Художниця, авторка виставки "Мазня" Соня Морозюк, імʼя якої повʼязане з корупційним скандалом у Міністерстві оборони, відновила продаж своїх картин. На сторінці "Соня Морозюк.Арт" уперше з 30 липня зʼявилися нові картини.

Вартість своїх півтораметрових полотен Морозюк оцінює від $1800 до $5400.

Фото: скриншот зі сторінки sonyamoroziuk.art в instagram

Фото: скриншот зі сторінки sonyamoroziuk.art в instagram

Фото: скриншот зі сторінки sonyamoroziuk.art в instagram

Фото: скриншот зі сторінки sonyamoroziuk.art в instagram

Раніше продюсер Володимир Завадюк, який став першим представником українського шоубізнесу, який звернув увагу на роботи Морозюк, поділився, що купував її картини за 15-25 тис. грн. Як власник багатьох її робіт, а також як покупець картин для офісу "1+1 Media" він наголошував, що вартість її картин ніколи не була близько $10 тис. Таку суму сама Соня називала в своїх інтервʼю до скандалу з Гринкевичами.

13 лютого ДБР отримало ухвалу на арешт майна Соні Морозюк – колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ. 

31 грудня київську виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар Ігоря Гринкевича, який на той момент був її майбутнім свекром. Соня була заручена із Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена, який, імовірно, також був повʼязаний із оборудками з Міноборони.

Морозюк тривалий час не коментувала ситуацію, а згодом заявила, що не має відношення до грошей нареченого, Романа Гринкевича. Вона наголошувала, що зробила себе сама, а походженням грошей коханого ніколи не цікавилась. Згодом  її імʼя офіційно випливло в корупційному розслідуванні, коли агентство з розшуку та менеджменту активів виявило 2 квартири, записані на Софію Морозюк.

17 січня художниця розірвала заручини з Гринкевичем, якого ДБР оголосило у розшук.

Художниця Олена Крючкова звинуватила Морозюк у плагіаті її картин 2018 року. 

Теги:
Кримінал
мистецтво
скандал
корупція в Україні
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