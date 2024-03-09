"Справжній монстр". Де Ніро пояснив, чому ніколи не зіграв би Трампа
Голлівудський актор Роберт Де Ніро, відомий за ролями убивць і психопатів, заявив, що ніколи б не зіграв Трампа, назвавши це занадто аморальним
Про це повідомляє The Guardian.
Під час виступу на американському ток-шоу "Реальний час з Біллом Махером" Де Ніро пояснив, чому він не хотів би, щоб Трамп знову став президентом, закликавши виборців віддати свої голоси за Джо Байдена.
"Суть в тому, що це Байден проти Трампа. Ми хочемо жити у світі, в якому ми бажаємо жити та насолоджуватися життям, або жити у кошмарі, - наголосив Де Ніро. - Голосуйте за Трампа - і ви отримаєте кошмар, голосуйте за Байдена - і ми повернемося до нормального життя".
Він заявив, що єдине, чого він дійсно бажає, - це повернутись до нормального життя, яке перестало таким бути після виборів у 2016 році.
"Цей хлопець - справжній монстр, - заявив актор. - Я ніколи не зіграю його як актор, тому що не бачу в ньому нічого хорошого. Нічого. Зовсім нічого. Нічого, що можна було б виправити".
Довідково: Де Ніро номінований на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану за роль у фільмі "Вбивці квіткового місяця", де він грає скотаря, який організовує вбивства заможних людей з племені осагі.
- У лютому Дональд Трамп заявив, що його перемога на президентських виборах стане днем визволення для прихильників і судним днем для ворогів.
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