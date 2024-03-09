"Справжній монстр". Де Ніро пояснив, чому ніколи не зіграв би Трампа

Про це повідомляє The Guardian.

Під час виступу на американському ток-шоу "Реальний час з Біллом Махером" Де Ніро пояснив, чому він не хотів би, щоб Трамп знову став президентом, закликавши виборців віддати свої голоси за Джо Байдена.

"Суть в тому, що це Байден проти Трампа. Ми хочемо жити у світі, в якому ми бажаємо жити та насолоджуватися життям, або жити у кошмарі, - наголосив Де Ніро. - Голосуйте за Трампа - і ви отримаєте кошмар, голосуйте за Байдена - і ми повернемося до нормального життя".

Він заявив, що єдине, чого він дійсно бажає, - це повернутись до нормального життя, яке перестало таким бути після виборів у 2016 році.

"Цей хлопець - справжній монстр, - заявив актор. - Я ніколи не зіграю його як актор, тому що не бачу в ньому нічого хорошого. Нічого. Зовсім нічого. Нічого, що можна було б виправити".

Довідково: Де Ніро номінований на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану за роль у фільмі "Вбивці квіткового місяця", де він грає скотаря, який організовує вбивства заможних людей з племені осагі.