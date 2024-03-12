Добірка фільмів із непередбачуваним фіналом. Від комедії до драми

1. Ідеальні незнайомці

Драма, комедія

Італія, 2016 рік.

IMDb: 7,8.

За вечерею збираються три сімейні пари та їхній спільний друг. Учасники застілля давно знайомі та вважають, що все знають один про одного. Господиня будинку — психоаналітик Єва пропонує гостям зіграти у гру: включати гучний зв'язок при кожному дзвінку та вголос читати повідомлення, які надійдуть під час вечері…

2. Спокута

Мелодрама, драма, детектив.

Великобританія, Франція, США, 2007 рік.

IMDb: 7,8.

13-річна Бріоні має бурхливу фантазію, яка іноді замінює їй реальність. Коли її кузина стає жертвою ґвалтівника, Бріоні свідчить проти невинного Роббі — сина садівника, і його відправляють до в'язниці. Юнак закоханий у сестру Бріоні Сесілію, і його почуття взаємні, але пара виявляється розлученою на довгі роки…

3. Шосте почуття

Трилер, драма, детектив.

США, 1999 рік.

IMDb: 8,1.

Один із найвідоміших фільмів М. Найта Шьямалана найчастіше використовується як ілюстрація про шкоду спойлерів. На дитячого психіатра Малькольма Кроу нападає його пацієнт, який подорослішав. Він скаржиться на те, що лікар не зміг допомогти йому і кінчає життя самогубством. Тим часом Кроу і зараз має маленького підопічного, який страждає від схожого розладу…

4. 8 жінок

Мюзикл, драма, комедія.

Франція, Італія, 2001 рік.

IMDb: 7,1.

Сім'я збирається у будинку у французькій глибинці для зустрічі Різдва. Вранці господаря будинку виявляють убитим. Снігопад відрізав маєток від зовнішнього світу, тому злочинниця — хтось із жінок, які перебувають у будинку. Організоване ними розслідування відкриває безліч таємниць…

5. Хлопчик у смугастій піжамі

Драма.

Великобританія, США, 2008 рік.

IMDb: 7,8.

Дія фільму відбувається під час Другої світової війни. Восьмирічний хлопчик Бруно разом із сім'єю їде з Берліна через призначення батька високопоставленого нацистського чиновника. Поруч із новим розкішним будинком Бруно знаходить дивне місце, в якому живуть люди у смугастих піжамах. Він знайомиться з хлопчиком Шмуелем, дружба з яким призведе до несподіваних наслідків…