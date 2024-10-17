Тополя з "Антитіл" розповів про свою державну посаду та чим займається
Український музикант та військовослужбовець Тарас Тополя поділився, що став речником молодіжної ради при президенті України, та розповів про нові програми для молоді
Про це він сказав в інтервʼю Аліні Шаманській для її проєкту "РозлЮчена".
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик, уточнив, що після звільнення з війська був призначений речником молодіжної ради при президенті України. На посаді він перебуває вже близько півтора року.
"Держава і президент, і оточення президента, міністри приділяють увагу молодіжному питанню. Усі розуміють, що в часи війни, коли в країні демографічна криза, коли з країни виїжджають багато молодих людей, потрібно проговорювати та розв'язувати проблеми молоді. Я в молодіжній раді. Один з моїх напрямків - це молодіжне будівництво. У мене не стільки мрія, скільки нав’язлива ідея зробити так, щоб в Україні запрацювало законодавство щодо кооперативів, яке зараз старе - ще з 90-х років залишилось. І щоб в цьому контексті була змога молодим людям, які мають енергію, силу і бажання, об’єднуватися в кооперативи й будувати собі спільно те, що вони хочуть", - зазначив Тополя.
Він пояснив, що йдеться про будівництво молодіжного комплексу в місті Львів. Це буде соціальне житло для активної та ініціативної молоді в найкращому його розумінні. У 2025 році планують збудувати комплекс на 60 квартир, які здаватимуть в оренду за доступними цінами.
"Я вірю, що там буде такий інкубатор, де будуть молоді активні люди з різних сфер. І вони матимуть змогу в місті напряму взяти в оренду за адекватні кошти місце для власного розвитку, старту. Це будуть невеликі квартири, в яких вони зможуть жити, планувати, реалізовувати себе. У майбутньому я хочу, щоб така історія була в інших містах, і щоб це відбувалося під егідою молодіжної ради", — поділився артист.
Він також додав, що сприймає цю посаду як соціальне навантаження, яке йому цікаве і яке може принести користь державі. Планується, що проєкт буде реалізований за кошти донорів з Європейського Союзу.
- На початку місяця український музикант поділився, чи планує піти в політику.
- Раніше Тополя розповів, як ставиться до методів роботи ТЦК. Зокрема, він прокоментував випадки вручення повісток представниками ТЦК у спортзалах та комплексах відпочинку.
- Тарас Тополя поділився, що готовий повернутися на фронт, але бажання такого не має.
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