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Головна Культура Тополя з "Антитіл" розповів про свою державну посаду та чим займається

Тополя з "Антитіл" розповів про свою державну посаду та чим займається

Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
12:13
Культура На фото: Тарас Тополя

Український музикант та військовослужбовець Тарас Тополя поділився, що став речником молодіжної ради при президенті України, та розповів про нові програми для молоді

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Аліні Шаманській для її проєкту "РозлЮчена".

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик, уточнив, що після звільнення з війська був призначений речником молодіжної ради при президенті України. На посаді він перебуває вже близько півтора року.

"Держава і президент, і оточення президента, міністри приділяють увагу молодіжному питанню. Усі розуміють, що в часи війни, коли в країні демографічна криза, коли з країни виїжджають багато молодих людей, потрібно проговорювати та розв'язувати проблеми молоді. Я в молодіжній раді. Один з моїх напрямків - це молодіжне будівництво. У мене не стільки мрія, скільки нав’язлива ідея зробити так, щоб в Україні запрацювало законодавство щодо кооперативів, яке зараз старе - ще з 90-х років залишилось. І щоб в цьому контексті була змога молодим людям, які мають енергію, силу і бажання, об’єднуватися в кооперативи й будувати собі спільно те, що вони хочуть", - зазначив Тополя.

Він пояснив, що йдеться про будівництво молодіжного комплексу в місті Львів. Це буде соціальне житло для активної та ініціативної молоді в найкращому його розумінні. У 2025 році планують збудувати комплекс на 60 квартир, які здаватимуть в оренду за доступними цінами.

"Я вірю, що там буде такий інкубатор, де будуть молоді активні люди з різних сфер. І вони матимуть змогу в місті напряму взяти в оренду за адекватні кошти місце для власного розвитку, старту. Це будуть невеликі квартири, в яких вони зможуть жити, планувати, реалізовувати себе. У майбутньому я хочу, щоб така історія була в інших містах, і щоб це відбувалося під егідою молодіжної ради", — поділився артист.

Він також додав, що сприймає цю посаду як соціальне навантаження, яке йому цікаве і яке може принести користь державі. Планується, що проєкт буде реалізований за кошти донорів з Європейського Союзу.

  • На початку місяця український музикант поділився, чи планує піти в політику.
  • Раніше Тополя розповів, як ставиться до методів роботи ТЦК. Зокрема, він прокоментував випадки вручення повісток представниками ТЦК у спортзалах та комплексах відпочинку.
  • Тарас Тополя поділився, що готовий повернутися на фронт, але бажання такого не має.

 

Теги:
Суспільство
музика
Шоу-бізнес
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