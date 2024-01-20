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"Це свинство просто". Анастасія Пустовіт нагадала "Кварталу 95", як у Скадовську за українську мову стратили жінку

20 січня, 2024 субота
16:00
Культура Анастасія Пустовіт

Акторка Анастасія Пустовіт, яка знімалася у серіалі "Кріпосна", нагадала "Кварталу 95" про те, як у Скадовську на Херсонщині стратили жінку через українську мову

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

"У мене вся сім'я була україномовна в Скадовську. В мене бабуся україномовна, дядько - він працював на ринку. Ну це ж публічна робота. Всі були завжди україномовні. Ну як я прокоментую? Це свинство просто. Це величезна неповага до тих людей. Все, ну закінчились ці жарти про східні території, використання мови, тому що в Скадовську жінку публічно стратили через українську мову", - сказала акторка.

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За словами Пустовіт, тепер для усіх тимчасово окупованих територій небезпечно говорити українською: "Це прямо небезпечно. Ну тобто це може вартувати їм життя або здоров'я. Ну майте якусь совість, майте повагу".

Анастасія Пустовіт також згадала про свою бабусю, яка досі перебуває в окупованому Скадовську. За словами акторки, бабуся відмовилась виїжджати з міста, а також взяла російський паспорт.

"Вона взяла російський паспорт, тому що їй потрібно отримувати пенсію. Вона дуже довго впиралася. Ми їй пояснювали, що це не зрада, а спосіб вижити. Дуже сумує. Скадовськ для нас завжди був місцем, куди з'їжджається вся сім'я з усіх куточків України", - додала акторка.

Про скандальний номер новорічного "Кварталу"

Номер був показаний на "1+1" у новорічну ніч. У ньому мешканку окупованого міста на Херсонщині зобразили дурнуватою та неосвіченою російськомовною жінкою, яка робить марні спроби перейти на українську. Героїня Ірини Гатун припускається помилок, нетипових для тих, хто переходить на українську, перекручуючи сенс слів: "Пообісцяйте мене!", "Я багато слив уже позаблювала", у лісі "пахне хвойдою", "цвірінькають сідниці" та "сидить білочка на піхві". Найбільше обурення викликала фраза героїні про те, звідки вона родом. "Сіськадовська", - каже героїня Гатун, маючи на увазі, що вона зі Скадовська.

Акторів Ірину Гатун та Юрія Великого, які взяли участь у скандальному номері новорічного "Кварталу", внесли до "Миротворця" за публічну наругу над українцями в окупації.

Україна
скандал
Війна з Росією
окуповані території
95 квартал
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