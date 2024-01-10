Мова йде про тотальне оскотинювання і прищеплювання норми, що це нормально — жартувати над біженцями, вдовами та загиблими у десятирічній війні з РФ.

Є таке шоу у соцмережі YouTube "Алкоміки". Днями його учасниця Вікторія Таран пожартувала про вдів, назвавши їх "щасливими жінками з грошима".

Цілком можливо, що цей "жарт" ніхто б не помітив, якби його не репостнула сторінка "Столичного стендапу". У ньому Вікторія питає іншу колежанку: "Знаєш, як називають щасливих жінок із грошима?" І сама собі відповідає: "Вдови".

Згодом жінка перепросила за свій жарт, на сторінці шоу співорганізатор цього шоу Влад Бивалін написав виправдання, віддалено схоже на вибачення.

А згодом сторінку "Столичного стендапу", учасницею якого є Вікторія, понесло і там з’явився запис про цькування людей. І про ватаги "блогерів-популістів", які шукають зраду та бажають людям смерті.

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Здається, хтось надихався коментарем Віки Булітко із "Дизель-шоу" після скандального номера про легше життя зі "чмонями" в окупації?

Тоді жінка обізвала авторку "Детектора медіа" Марину Крижню "проплаченою рижою проституткою".

Ще далі пішла зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Гатун, яка в новорічному шоу показала біженців зі Скадовська тупим і обмеженим бидлом. А потім дуже розізлилась, коли знайшли її фото в радянській пілотці та численні докази відпочинку та роботи в окупованому Криму.

"Тим проплаченим тварям, які спеціально підіймають хейт, я хочу сказати, що ви та ваш Путін – х*йло", — сказала топзірка бізнес-дітища нинішнього президента Володимира Зеленського.

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Десь так надихався героями комедійної сцени й "Столичний стендап", піарники якого написали: "Ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення".

Цікава деталь — ваша гостя жартує зі вдів, які отримують виплати. Який інший контекст в часи війни це може носити, як не про дружин українських захисників?

Якщо дівчатам-комікесам так смішно, то хотілось би спитати, що відчуватимуть вони, коли новий закон щодо мобілізації торкнеться їхнього бойфренда чи батька, чи брата? Які жарти лунатимуть із цих дівочих вуст, коли похоронка прийде їм?

Урешті — з 2014 року не бракувало людей, які радо рахували гроші українських родин, які втратили своїх рідних захисників. Походу і повномасштабне вторгнення нічого не навчило? І рахувати чужі гроші та сміятись із трагедій — це єдине до чого здатні нові генерації гумористів?

На жаль, це не поодинокі історії насмішок над героями і їх сім’ями. У травні 2022 року київський тамада і стендапер Олег Грюндик виступав зі стендапом у Львові, де вирішив жартонути про загиблих.

І знаєте, ми дивувались, як багато громадян сміялись на весь рот із жартів про тупих біженців і ще тупіших мешканців Заходу України.

Але на диво — подібний гумор від молодого хлопця на піку боїв за Ізюмщину — теж зайшов на ура серед публіки.

У стендапі комік згадав про грошову компенсацію сім'ям загиблих українських героїв та порівняв її із "тисячею Зеленського" за вакцинацію, яку дозволялося витратити лише у певних місцях.

"Сім'ям загиблих ВСУшників компенсують 15 млн грн, чи чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатри, спортзал", - видав гуморист.

Це не лише неспівмірні порівняння, а й моральні муки для тих, хто збирає папірці про смерть і навряд чи отримає хоч якусь компенсацію для дітей.

Судячи зі сторінок Грюндика — він продовжує кар’єру гумориста. І його можна запросити вести весілля.

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Тож маємо тенденцію, що покоління, яке з пелюшок чуло жарти про "ебонітові палички", "Україна — це проститутка із німецьких порнофільмів" та "росіяни трошки пересунули кордон".

Тож не дивно, що натхненні успіхом попередників — молоді горе-коміки дозволяють собі жарти про грошові компенсації для вдів загиблих.

У чому біда? По-перше, вибачення, які й на вибачення не схожі, а скоріше схожі на хейт обурених громадян — давно не працюють.

Таких коміків — і старої, і нової формації — можуть чомусь навчити лише скасовані концерти, розірвані рекламні контракти. Та публічний розголос, що не так чи з іншим артистом.

Добрий приклад — скасування концерту Ірини Гатун у культурному кластері "Краків" у Києві після її номера про біженців.

Прості пояснення до цільової аудиторії подібних продуктів теж не працюють. Бо дуже часто шанувальники на кухнях теж заздрять зарплатні військового. Тому найкраща кара — кара грошима. Іншої подібні пани та панянки не розуміють.

Без подібної роботи над собою — ми приречені на сварки в маршрутках із бійцями за право проїзду. І заяви в стилі "Ми тебе на Бахмут не посилали" в спину ветерану.

А ще — з такими жартами Росія може бути точно впевнена, що 10 років українців нічого не навчили.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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