У Києві презентують документальний фільм "Перемоги, 118" про наслідки російського ракетного удару по Дніпру

Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

Згідно з повідомленням, стрічка присвячена наслідкам російського ракетного удару по житловому будинку на вул. Набережна Перемоги, 118 у Дніпрі 14 січня 2023 року, внаслідок якого загинули 46 людей, серед них 7 дітей, а десятки отримали поранення.

Режисерка Тетяна Комунар позиціює фільм як терапію, що допомагає пережити травму.

"Я б хотіла, щоб фільм провів глядача через співпереживання втрати до опори. У фільмі герої розповідають про те, як вони знайшли в собі сили пройти через цей трагічний досвід. Тому я називаю цей фільм терапією, бо ми разом з героями шукаємо шлях до зцілення. Ми маємо лікувати свої рани та рани одне одного. І, звісно, ми маємо гучно нагадувати про злочинців, називати їхні імена і вимагати покарання. Стільки, скільки буде потрібно", – зазначила вона.

Герої фільму:

Анастасія Швець – мешканка будинку, була вдома з батьками під час обстрілу;

Олена Самофалова – терапевтка в навчанні, арттерапевтка, під час обстрілу в будинку були її батьки;

Олена Леонова – очевидиця подій, мешканка будинку;

Юрій Васецький – тренер із хортингу, врятував кількох мешканців у перші хвилини після вибуху;

Марина Слободянюк – керівниця розслідувань організації Truth Hounds, розповідає про розслідування злочину і причетних до нього військових РФ.

Місце презентації: Київ, кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26.