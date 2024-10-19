У Києві презентують документальний фільм "Перемоги, 118" про наслідки російського ракетного удару по Дніпру
У четвер, 24 жовтня, о 18:00 у Київському кінотеатрі "Жовтень" платформа пам’яті "Меморіал: вбиті Росією"презентує документальний фільм "Перемоги, 118" про наслідки ракетного удару РФ по Дніпру
Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.
Згідно з повідомленням, стрічка присвячена наслідкам російського ракетного удару по житловому будинку на вул. Набережна Перемоги, 118 у Дніпрі 14 січня 2023 року, внаслідок якого загинули 46 людей, серед них 7 дітей, а десятки отримали поранення.
Режисерка Тетяна Комунар позиціює фільм як терапію, що допомагає пережити травму.
"Я б хотіла, щоб фільм провів глядача через співпереживання втрати до опори. У фільмі герої розповідають про те, як вони знайшли в собі сили пройти через цей трагічний досвід. Тому я називаю цей фільм терапією, бо ми разом з героями шукаємо шлях до зцілення. Ми маємо лікувати свої рани та рани одне одного. І, звісно, ми маємо гучно нагадувати про злочинців, називати їхні імена і вимагати покарання. Стільки, скільки буде потрібно", – зазначила вона.
Герої фільму:
- Анастасія Швець – мешканка будинку, була вдома з батьками під час обстрілу;
- Олена Самофалова – терапевтка в навчанні, арттерапевтка, під час обстрілу в будинку були її батьки;
- Олена Леонова – очевидиця подій, мешканка будинку;
- Юрій Васецький – тренер із хортингу, врятував кількох мешканців у перші хвилини після вибуху;
- Марина Слободянюк – керівниця розслідувань організації Truth Hounds, розповідає про розслідування злочину і причетних до нього військових РФ.
Місце презентації: Київ, кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26.
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