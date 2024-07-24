У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова

Про це повідомила авторка телеграм-каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко з посиланням на організаторів заходу.

25 липня у книгарні Vivat в Києві відкриється фотовиставка робіт загиблого на війні воїна Максима Далі Кривцова. Доброволець, учасник АТО/ООС, він воював у складі ДУК "ПС", а згодом доєднався до НГУ. На початку повномасштабного вторгнення пішов воювати у ЗСУ.

Максим - автор збірки "Вірші з бійниці", яка вийшла невдовзі до його загибелі. 25 липня відбудеться також вечір пам'яті Кривцова. На заході декларуватимуть поезію Максима його колеги, друзі, однодумці. Будуть також показувати фото та відео.

Тут можна буде придбати мерч, який Максим затвердив за життя, та листівки з його зображенням, які створили українські митці після загибелі Далі. Усі зібрані кошти будуть передані Фонду імені Максима Кривцова, метою якого є збереження пам’яті про Далі та підтримка військової/ветеранської літератури.

Захід модеруватиме поетка, співачка і культурна менеджерка Тетяна Власова.

Фото: Телеграм-канал "Непозбувний книгочитун"

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова (Далі). Йому було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі (Кривцова).