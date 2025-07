У віці 87 років померла американська естрадна співачка Конні Френсіс

Про це повідомляє New York Times.

17 липня на 88-му році життя померла американська естрадна співачка Конні Френсіс. Давній друг Френсіс, її публіцист і президент Concetta Records Рон Робертс оприлюднив відповідний допис на сторінці співачки у facebook. Він не сказав, де вона померла, і не назвав причину.

"З важким серцем і глибоким сумом повідомляю вам про смерть моєї дорогої подруги Конні Френсіс минулої ночі. Я знаю, що Конні схвалила б те, що її шанувальники серед перших дізналися про цю сумну новину. Більше деталей буде згодом", - написав Робертс.

Френсіс мала легкий, плавний вокальний стиль, потужні легені та природну манеру працювати з широким розмаїттям матеріалу: старі стандарти, рок-н-рол і кантрі, а також популярні пісні італійською, ідиш, шведською та десятком інших мов.

Між 1958 і 1964 роками Френсіс була найпопулярнішою співачкою в США, продавши 40 млн платівок. Протягом цього періоду 16 її пісень потрапляли до топ-10 Billboard, зокрема 3 з них ставали хітами №1: Everybody’s Somebody’s Fool і My Heart Has a Mind of Its Own у 1960 році та Don’t Break the Heart That Loves You у 1962 році.

Who’s Sorry Now — перший з її численних альбомів, проданий мільйонним тиражем.

Її пісня Pretty Little Baby цього року пережила несподіване відродження, протягом тижнів залишаючись у тренді TikTok та злетівши на перші місця у світовому та американському списках Viral 50 на Spotify.

Конні Френсіс (Кончетта Франконеро) народилася 12 грудня 1938 року в Ньюарку. Її батько, син італійських іммігрантів, був портовим робітником та покрівельником, який любив грати і дав доньці акордеон у руки, коли їй було 3 роки. Вона дебютувала на сцені у 4 роки, виконавши Anchors Aweigh та акомпануючи собі на акордеоні в Олімпійському парку в Ірвінгтоні, штат Нью-Джерсі.

В 11 років вона була постійною учасницею місцевого телевізійного вар'єте-шоу Marie Moser’s Starlets. Коли вона переросла категорію дитячих зірок, пані Френсіс отримала підроблені документи та почала співати в клубах та лаунжах.

У 1955 році вона підписала контракт з MGM Records і протягом наступних двох років записала 10 синглів, усі з яких були провальними.

Залишившись на своєму останньому альбомі та готова покинути шоубізнес, щоб вступити до коледжу, вона підкорилася бажанням батька та записала пісню Who’s Sorry Now, яку ненавиділа, бо вважала її старомодною. Вперше вона прозвучала на альбомі Діка Кларка American Bandstand 1 січня 1958 року, і за наступні шість місяців було продано мільйон копій.

Протягом наступних чотирьох років Френсіс була королевою чартів не лише у США, а й у всьому світі.

Зі зростанням успіху The Beatles популярність Френсіс у чартах закінчилися. Її останнім хітом у топ-40 став Be Anything (But Be Mine) у 1964 році. Але вона зберегла величезну кількість шанувальників серед старшої аудиторії, особливо за кордоном, де фанати регулярно обирали її своєю улюбленою вокалісткою.