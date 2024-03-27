У Японії Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу, адже в країні вважають, що "борщ - це російська страва"
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко повідомив, що отримав відмову на пропозицію відкрити український заклад в Японії, адже там борщ вважають російським
Про це він написав у Instagram.
Український шеф-кухар, громадський активіст та амбасадор української кухні у світі Євген Клопотенко поділився, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії. Утім ресторатор отримав негативну відповідь від японців. Відмову аргументували тим, що в країні поширена думка, що борщ є російською стравою.
Він поділився скриншотом листа.
"В Японії дуже поширена думка, що борщ - це російська страва. Тому погане ставлення до Росії не формує у японців хорошого враження про борщ. Інші пункти меню незнайомі японцям", - йдеться у відповіді.
Сам шеф-кухар переконаний, що через це японці можуть оминати заклад, адже "притомні японці, на щастя, історично є русофобами".
"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ - це російська страва", - прокоментував Клопотенко.
Ресторатор наголосив, що ситуація є "чудовим прикладом глибини російської пропаганди".
"Ні, ця ситуація не зменшує масштаб наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", - підсумував Клопотенко.
У липні 2022 року культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Минулого року Netflix випустив український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" із кухарем Євгеном Клопотенком.
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