Учасник гурту KAZKA Мазуряк став до лав ЗСУ
Український музикант, сопілкар гурту KAZKA Дмитро Мазуряк 28 червня повідомив, що вступив до лав ЗСУ та вже пройшов відповідне навчання
Про це він написав в Instagram.
Мазуряк привітав українців із Днем Конституції та з цієї нагоди повідомив про свою мобілізацію.
"Стаття 65. Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону... Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом", – написав артист і опублікував фото.
"Щодо концертів - поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось", - додав він.
- У травні стало відомо, що лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк доєднався до лав ЗСУ.
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