Учасник гурту KAZKA Мазуряк став до лав ЗСУ

Про це він написав в Instagram.

Мазуряк привітав українців із Днем Конституції та з цієї нагоди повідомив про свою мобілізацію.

"Стаття 65. Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону... Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом", – написав артист і опублікував фото.





"Щодо концертів - поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось", - додав він.