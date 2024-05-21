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"Усі питання були до "Суспільного": фронтмен Kalush Олег Псюк заявив, що не поширював негатив про Аліну Паш

21 травня, 2024 вiвторок
14:27
Культура Олег Псюк

Український репер Олег Псюк з гурту Kalush, який поїхав на Євробачення-2022 попри те, що у Нацвідборі перемогла Аліна Паш, зізнався, що участь у конкурсі була для нього дуже важливою

Зміст

Про це він сказав у подкасті "Формула Волошина".

Український реп-виконавець, засновник і фронтмен гуртів Kalush і Kalush Orchestra прокоментував звинувачення на свою адресу в тому, що він і його музиканти "злили" Аліну Паш у національному відборі на Євробачення-2022. Тоді Олег Псюк звинуватив представників "Суспільного" у нечесному підрахунку голосів, через що в фіналі Нацвідбору переміг не гурт Kalush, а співачка Аліна Паш. Він навіть пропонував судитися із мовником. Тепер музикант наголосив, що конфлікт вичерпано.

"У першу чергу хочу сказати, що я не маю зараз жодних претензій до "Суспільного". Усі питання, які були, вирішені. Друге: хочу сказати, що ні я, ніхто з наших людей, ніхто з нашого лейбла абсолютно ніде не заявляли, не говорили взагалі нічого негативного на адресу Аліни Паш. Тому що всі наші питання тоді були до "Суспільного". Ми тільки говорили з "Суспільним". Навіть тоді у мене була позиція, що я не несу якесь зло, я все стараюся вирішувати добром", - заявив Псюк.

У 2022 році після того, як в мережі звернули увагу на те, що Аліна Паш незаконно відвідала в 2015 році анексований Крим, летівши через Москву, її звинуватили у порушенні правил національного відбору. Зрештою співачка відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2022, і в Турин поїхали Kalush.

"Про Євробачення. Воно дійсно було дуже важливим для мене. За допомогою Євробачення ми зібрали майже 80 млн грн для України, ми з українськими прапорами відвідали безліч найвідоміших фестивалів, дали інтервʼю про Україну багатьом іноземним медіа. Це важливо. Але я в жодному разі не приховую, що мав прагматичні цілі. Я хотів виграти Євробачення, це нормальна ціль. Для мене це було важливо", - зауважив Псюк.

Він додав, що перемога на Євробаченні-2022 змінила його ритм життя. У музикантів було по 2-3 концерти на день.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Kalush Orchestra
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