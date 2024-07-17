Ведуча Аліна Шаманська, яка мешкає в США, прокоментувала виїзд свого ексчоловіка Ханумака за кордон

Про це вона заявила у відеозверненні, яке оприлюднила в instagram.

Українська блогерка і ведуча Аліна Шаманська поділилася зі своїми підписниками, що останні 2 тижні під кожним її дописом її проклинають за дії людини, до дій якої вона "не має жодного відношення". Вона зазначила, що здивувалася, коли усвідомила, що є люди, які досі вважають її дружиною скандального актора і сценариста "Кварталу 95" Руслана Ханумака.

"Я вимушена зробити це оголошення, тому що, на моє велике здивування, існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі заміжня та маю стосунки з Русланом Ханумаком. Я хочу це спростувати й заявити, що досить давно я подала на розлучення. І зараз є офіційно розлученою з Русланом Ханумаком. Жодного відношення до його ухвалених рішень та дій я не маю", - наголосила вона.

Шаманська також зазначила, що Ханумак почав стосунки з іншою жінкою, ще перебуваючи в шлюбі з нею. Тому колишнє подружжя діє окремо одне від одного.

"Ця людина була в стосунках ще задовго до розлучення і перебуває в них зараз", - уточнила ведуча.

Вона додала, що їх обʼєднує лише спільна дитина.

"Єдине, що нас поєднує - це наш син", - підсумувала Шаманська.

У липні Ханумак повідомив, що виїхав у США та не порушував закони. Він заявив, що зробив це завдяки страшній хворобі - астмі, яка дозволила йому зустрітися з 6-річним сином. Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, уточнили, що сталося це в травні 2024-го.

У березні 2023 року гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова, випустили пісню "Дика Дичка". Зокрема там містилися фрази, через які співаків звинуватили в сексуалізації жінок-військових.