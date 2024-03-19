Видавництво "Наш Формат" попередило про незаконність використання віршів полеглого на війні Максима Кривцова без дозволу

Про це вони повідомили у Facebook.

Українське видавництво "Наш Формат", яке має ексклюзивні права на роботи загиблого на фронті військовослужбовця та поета Максима Кривцова з позивним Далі, у зв’язку зі значним зростанням інтересу до його творчості вирішило нагадати про важливість дотримання авторських прав.

"Вірші Максима, які тепер розповсюджуються, читаються та цитуються у всьому світі, залишаються об’єктом його інтелектуальної власності. Використання цих творів без відповідного дозволу, навіть з благодійною метою, є порушенням авторських прав", - повідомили у видавництві.

У "Нашому Форматі" уточили, що всі доходи від продажу збірки "Вірші з бійниці" діляться між родиною автора та ГО "Реформація".

"Половина переказується родині Максима, а інша частина спрямовується на підтримку книжкових проєктів для військових через ГО "Реформація". Організаційні витрати повністю бере на себе "Наш Формат", - зазначили у повідомленні.

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У видавництві розповіли, що ще за життя Максим уклав з "Нашим Форматом" ліцензійний договір, передаючи видавництву виключні права на публікацію, переклад та інше використання його творів. Це включає право на створення похідних творів, наприклад, видання антологій чи запис пісень на його вірші, продаж прав на переклади, а також публічні виступи та інтернет-публікації. Всі інші літературні твори Кривцова, що не були опубліковані за його життя, також передані "Нашому Формату" спадкоємцями.

"На жаль, ми стикаємося з численними спробами несанкціонованого використання творчості Максима, що включає публічні виконання без дозволу та використання його творів для особистого збагачення. Такі дії не тільки порушують закон, але й не поважають пам’ять про автора та його вклад у культуру", - додали у видавництві.

У "Нашому Форматі" також пояснили, як діяти для отримання дозволу на використання творів Кривцова.

"Ми звертаємось із закликом до всіх, хто хоче віддати шану Максиму Кривцову та його спадщині: робіть це законно та з повагою. Для отримання дозволів, вказівок чи порад щодо правильного використання творчості Максима, будь ласка, звертайтеся до нас", - зауважили у видавництві.

Вони нагадали, що неавторизоване використання творів не лише є незаконним, але й підриває зусилля зі збереження та поваги до культурної спадщини.

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова Далі. Йому було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі Кривцова.