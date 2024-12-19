"Віримо у свободу слова": літературний агент Джоан Роулінг підтримав її на тлі скандалу через критику транссексуалів

Про це пише Deadline.

Засновник The Blair Partnership Ніл Блер надіслав редакції видання лист, у якому запевнив, що підтримує британську письменницю Джоан Роулінг на тлі її цькування за критику транссексуалів. Напередодні видання опублікувало статтю, яка досліджує, як жорстка риторика Роулінг щодо прав трансгендерів вступає в конфлікт із політикою різноманітності та справедливості Warner Bros. Discovery та BBC.

Блер заявив, що захоплюється Роулінг.

"Я мав задоволення працювати з Джо Роулінг понад 25 років. Протягом цього часу я спостерігав і захоплювався її благодійною діяльністю та сміливою кампанією з багатьох питань. Водночас вона стала надзвичайною, плідною авторкою бестселерів, якою вона є сьогодні", - написав агент.

Він наголосив, що пишається працювати з британською авторкою.

"Як агентство, ми маємо честь і відповідальність відстоювати права всіх наших клієнтів виражати свої думки та переконання, і ми віримо в свободу слова. Таким чином, я пишаюся тим, що представляю Джо", - запевнив Блер.

На заході в Лондоні цього місяця керівник HBO Кейсі Блойс сказав, що він "цілком задоволений" участю Роулінг у серіалі про Гаррі Поттера. Інші діячі галузі також підтримали роботу Роулінг.

Наразі немає жодних ознак того, що погляди Роулінг впливають на її продажі. Pottermore Publishing, видавець цифрових аудіокниг та електронних книг про Гаррі Поттера, оголосив цього тижня про рекордний рік із доходом у $62 млн.

У березні 2024 року Джоан Роулінг прокоментувала новий закон в Шотландії, який передбачає штраф і тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.

Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис.

Письменниця також зізналася, що саме не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон.

