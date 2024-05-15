Wellboy заявив, що посів би перше місце на Євробаченні, alyona alyona прокоментувала

Про це він написав в Instagram.

23-річний український співак і композитор Антон Вельбой прокоментував підсумки пісенного конкурсу "Євробачення", який завершився 11 травня у Мальме. Україну цьогоріч представляли співачки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Дует посів третє місце.

"Хочу привітати Україну з 3-м місцем на Євробаченні! Поїхав би я - забрали б перше", - написав Wellboy.

У коментарях йому відповіла реп-виконавиця alyona alyona.

"Спочатку переживи відбір", - написала представниця України на Євробаченні-2024.

Фото: скриншот з інстаграму Wellboy

Wellboy пробував потрапити на Євробачення. У 2022 році він брав участь у національному відборі з піснею Nozzy Bossy, проте посів третє місце, поступившися Аліні Паш та Kalush Orchestra.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.

Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona беруть участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до чартів на Spotify, Apple Music та iTunes 27 країн світу.