Як формується ціна електронної книжки в Україні: пояснення видавців

Про це LIGA.net розповіли видавці.

Так, гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова зазначила, що з низки причин значне здешевлення електронної книжки у порівнянні із паперовою неможливе навіть попри відсутність витрат на папір.

"У майданчиків, які продають електронний контент (Google Books, Apple Books, Amazon тощо), досить висока комісія – до 60% від роздрібної ціни. А правовласники накладають на електронні книжки роялті – 25-40% від отриманого видавництвом доходу від продажів. Для порівняння: роялті за паперові книжки – у середньому 8-12%. Тому значне здешевлення електронної книжки у порівнянні з паперовою – неможливе", – пояснила видавчиня.

Окрім роялті та комісії, у ціну електронної книги також закладають вартість ліцензії, витрати на оформлення книги (верстку, редактуру, переклад тощо), дохід видавця, податки, оплату роботи працівників, витрати на рекламні кампанії тощо.

"Вартість виготовлення електронної книги формує виробник відповідно до своїх витрат. Як правило, ціна електронної книги на 40% нижча за паперову. Тобто, по суті, відмінусовується ціна друку", – зазначив своєю чергою CEO Yakaboo Євген Воловиченко.

Також він зауважив, що пропорції ціни можуть варіюватися залежно від жанру, обсягу книги, популярності автора тощо.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.