Залужний видав книжку "Моя війна": це перша частина трилогії

Про це він повідомив у Telegram.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення.

"Моя війна" - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи збирала докупи та редагувала моя дружина, за що я їй дуже вдячний", - написав Залужний.

"Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії! Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті. Тож сподіваюсь, вам буде цікаво. А ще сподіваюся на зустрічі й розмови з читачами!" - додав він.

Книжка побачила світ у видавництві "Вавилонська бібліотека". Наразі вона в наявності й коштує 550 грн.

У видавництві уточнили, що книжка розповідає про дитинство Залужного, навчання, військову службу тощо. У планах колишнього головнокомандувача ЗСУ – видати книжки "Наша війна" та "Їхня війна".

9 травня президент Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби й призначив його послом у Великій Британії.

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