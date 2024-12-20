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Головна Культура Залужний видав книжку "Моя війна": це перша частина трилогії

Залужний видав книжку "Моя війна": це перша частина трилогії

Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
15:50
Культура Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний видав дебютну книжку "Моя війна", роботу над якою розпочав у березні 2023 року

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення.
"Моя війна" - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи збирала докупи та редагувала моя дружина, за що я їй дуже вдячний", - написав Залужний.

"Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії! Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті. Тож сподіваюсь, вам буде цікаво. А ще сподіваюся на зустрічі й розмови з читачами!" - додав він.

Книжка побачила світ у видавництві "Вавилонська бібліотека". Наразі вона в наявності й коштує 550 грн.

У видавництві уточнили, що книжка розповідає про дитинство Залужного, навчання, військову службу тощо. У планах колишнього головнокомандувача ЗСУ – видати книжки "Наша війна" та "Їхня війна".

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Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Валерій Залужний
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