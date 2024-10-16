"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника

Про це він сказав в коментарі РБК-Україна.

Продюсер Ігор Кондратюк розповів, як ставиться до українських артистів призовного віку, які після початку повномасштабної війни виїхали з України.

"Це їхня совість і гріх. Збирають кошти й слава Богу. Найімовірніше, я на цих артистів ніколи не піду і не буду їх слухати", - зазначив Кондратюк.

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Разом з тим, за словами продюсера, він ніколи не був великим поціновувачем творчості Потапа чи Олега Винника. Проте останнього, як каже Кондратюк, він полюбляв за те, що його любили на телевізійному проєкті "Караоке на майдані".

"Не більше. Тобто в мене була така до Винника шоубізнесова повага", - додав він.

У грудні 2023 року Потап розповідав, як в Іспанії працює на благо шоубізнесу України, та створює позитивний імідж країни.