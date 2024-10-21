Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах

Про це він сказав у коментарі "Люкс ФМ".

Український музикант та військовослужбовець Женя Галич, фронтмен гурту O.Torvald поділився, що сподівається, що російська музика ніколи не повернеться в український інфопростір, оскільки вона дуже низької якості.

"Поки я буду живий, я буду боротися за те, щоб нічого російського в нашій країні не було", - сказав Галич.

Він також зізнався, хто є його антигероєм в українському шоубізнесі.

"На мою субʼєктивну думку, мені ніколи не сподобається, коли люди спекулюють на темі війни або взагалі спекулюють. Стосовно того, хто мені не подобається, я вже казав багато разів. Я казав, що мені не подобається пісня "Жовто-блакитне серце" Артема Пивоварова, а з Тьомою я товаришую. І те, що він робить, його працездатність мене захоплює. І я ніколи не буду слухати Пивоварова у себе в машині або в плеєрі, це не моя музика, і вона мені дійсно не подобається. Як чувак, як друг він мені подобається", - розповів військовий.

Він пригадав конфлікт з Melovin. Галич зауважив, що наразі вони в гарних стосунках.

"На Нацвідборі ми намагалися знайти спільну мову, ми її не знайшли. І я викинув його постер, а він за це на мене образився. З часом, під час повномасштабного вторгнення він мені написав після якоїсь пісні, яку ми випустили, що він пишається тим, що знайомий зі мною. Я перед ним перепросив, і ми потиснули одне одному руки. І я не маю не те що претензій до нього, я поважаю цю людину за її думку, за її сміливість і за те, що він чесний", - додав Галич.