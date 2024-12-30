"Жодна дитина не народжується в неправильному тілі": Роулінг розкритикували через нову заяву про трансгендерів
Британська письменниця Джоан Роулінг зіткнулася з новою хвилею критики після того, як заявила, що не існує трансдітей, виступивши проти медичного втручання в тіло неповнолітніх
Про це вона написала в X.
Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг висловила свою думку про трансдітей. Вона зазначила, що жодна дитина не народжується в неправильному тілі. Натомість фармакологічне та медичне втручання в тіла неповнолітніх шкодить їхньому здоровʼю.
"Трансдітей не буває. Жодна дитина не "народжується в неправильному тілі". Є лише такі дорослі, як ви, готові пожертвувати здоров’ям неповнолітніх, щоб зміцнити свою віру в ідеологію, яка в кінцевому підсумку завдасть більше шкоди, ніж лоботомія та синдром помилкової пам’яті разом узяті", - написала письменниця в X.
Її допис став відповіддю тим, хто раніше звинуватив Роулінг у ненависті до трансгендерів. Погляди письменниці на права жінок і проблеми трансгендерності стали причиною суперечок протягом останніх кількох років.
Останній допис в X викликав низку коментарів, які як підтримували, так і засуджували позицію письменниці. Люди, які погодилися з письменницею, називали її героїнею, яка "використовує свою силу на благо". Ті, хто критикував Роулінг, наголошували, що заперечення існування трансгендерних дітей не знищує їх, "але ускладнює отримання підтримки та піклування, яких вони потребують".
Як зазначає Daily Mail, раніше цього року Роулінг розповіла, що люди, з якими вона працювала, публічно уникали її через її позицію щодо трансгендерності. Вони таємно надсилали їй електронні листи чи смс, щоб "перевірити, чи вони все ще друзі".
Минулого місяця американська компанія HBO виступила на захист Роулінг через її погляди на проблеми трансгендерності. Компанію завалили скаргами на те, що Роулінг виступає виконавчим продюсером нового серіалу про Гаррі Поттера.
У заяві для Variety представник HBO сказав: "Ми пишаємося тим, що знову розповідаємо історію Гаррі Поттера – зворушливих книг, які розповідають про силу дружби, рішучості та прийняття. Джон Роулінг має право висловлювати свої особисті погляди. Ми й надалі будемо зосереджені на розробці нового серіалу, який тільки виграє від її участі".
- Майбутній серіал HBO про Гаррі Поттера поновив увагу до заяв Джоан Роулінг про трансгендерів. У середині грудня агент письменниці Ніл Блер підтримав авторку, яка тривалий час була об’єктом культури кенселінгу
- У березні 2024 року Джоан Роулінг прокоментувала новий закон в Шотландії, який передбачає штраф і тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.
- Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис.
- Письменниця також зізналася, що саме не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон.
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