"Жодна дитина не народжується в неправильному тілі": Роулінг розкритикували через нову заяву про трансгендерів

Про це вона написала в X.

Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг висловила свою думку про трансдітей. Вона зазначила, що жодна дитина не народжується в неправильному тілі. Натомість фармакологічне та медичне втручання в тіла неповнолітніх шкодить їхньому здоровʼю.

"Трансдітей не буває. Жодна дитина не "народжується в неправильному тілі". Є лише такі дорослі, як ви, готові пожертвувати здоров’ям неповнолітніх, щоб зміцнити свою віру в ідеологію, яка в кінцевому підсумку завдасть більше шкоди, ніж лоботомія та синдром помилкової пам’яті разом узяті", - написала письменниця в X.

Її допис став відповіддю тим, хто раніше звинуватив Роулінг у ненависті до трансгендерів. Погляди письменниці на права жінок і проблеми трансгендерності стали причиною суперечок протягом останніх кількох років.

Останній допис в X викликав низку коментарів, які як підтримували, так і засуджували позицію письменниці. Люди, які погодилися з письменницею, називали її героїнею, яка "використовує свою силу на благо". Ті, хто критикував Роулінг, наголошували, що заперечення існування трансгендерних дітей не знищує їх, "але ускладнює отримання підтримки та піклування, яких вони потребують".

Як зазначає Daily Mail, раніше цього року Роулінг розповіла, що люди, з якими вона працювала, публічно уникали її через її позицію щодо трансгендерності. Вони таємно надсилали їй електронні листи чи смс, щоб "перевірити, чи вони все ще друзі".

Минулого місяця американська компанія HBO виступила на захист Роулінг через її погляди на проблеми трансгендерності. Компанію завалили скаргами на те, що Роулінг виступає виконавчим продюсером нового серіалу про Гаррі Поттера.

У заяві для Variety представник HBO сказав: "Ми пишаємося тим, що знову розповідаємо історію Гаррі Поттера – зворушливих книг, які розповідають про силу дружби, рішучості та прийняття. Джон Роулінг має право висловлювати свої особисті погляди. Ми й надалі будемо зосереджені на розробці нового серіалу, який тільки виграє від її участі".