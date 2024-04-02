Зірка "Району Беверлі Гіллз" Габріель Картеріс закликала світ підтримувати Україну

Відеозвернення поширили в телеграм-каналі UNITED24.

Американська акторка Габріель Картеріс, найбільш відома за роллю Андреа Цукерман у драматичному серіалі 1990-х "Район Беверлі Гіллз", підтримала Україну у розвʼязаній Росією повномасштабній війні.

"Я тут, щоб звернутися до українського народу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності - демократію та свободу", - заявила Картеріс.

Вона закликала своїх шанувальників з інших країн підтримати Україну та пояснила, яким чином це можна зробити.

"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?". Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто? Дякуємо вам", - додала акторка.

Попри те, що світові ЗМІ стали менше уваги приділяти війні в Україні, десятки знаменитостей продовжують підтримувати українців.

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Актори, музиканти, діячі мистецтв збирають гроші на безпілотники, системи протидії дронам, автівки для ЗСУ. Вони ініціюють збори та перераховують власні кошти на відбудову житла, розмінування територій і медична допомога в Україні. Вони також надають інформаційну підтримку, не даючи війні України зникнути з поля уваги світу.

