Зірка "Району Беверлі Гіллз" Габріель Картеріс закликала світ підтримувати Україну
Американська акторка, зірка серіалу "Район Беверлі Гіллз" Габріель Картеріс звернулася до українців та розповіла своїм шанувальникам, як вони можуть підтримати Україну
Відеозвернення поширили в телеграм-каналі UNITED24.
Американська акторка Габріель Картеріс, найбільш відома за роллю Андреа Цукерман у драматичному серіалі 1990-х "Район Беверлі Гіллз", підтримала Україну у розвʼязаній Росією повномасштабній війні.
"Я тут, щоб звернутися до українського народу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності - демократію та свободу", - заявила Картеріс.
Вона закликала своїх шанувальників з інших країн підтримати Україну та пояснила, яким чином це можна зробити.
"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?". Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто? Дякуємо вам", - додала акторка.
Попри те, що світові ЗМІ стали менше уваги приділяти війні в Україні, десятки знаменитостей продовжують підтримувати українців.
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Актори, музиканти, діячі мистецтв збирають гроші на безпілотники, системи протидії дронам, автівки для ЗСУ. Вони ініціюють збори та перераховують власні кошти на відбудову житла, розмінування територій і медична допомога в Україні. Вони також надають інформаційну підтримку, не даючи війні України зникнути з поля уваги світу.
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