Зіркова канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон очолила оркестр "Київська Камерата"

Про це повідомила генеральна й художня директорка оркестру Богдана Півненко, передає пресслужба "Київської Камерати".

Як розповіли в оркестрі, Кері-Лінн Вілсон, засновниця та музична директорка Ukrainian Freedom Orchestra, стала другою головною диригенткою за майже п'ятдесятирічну історію "Київської Камерати".

"Ми обрали Кері-Лінн головною диригенткою нашого колективу через її музичну майстерність і відданість сучасній українській музиці. В Україні її тепер вважають однією з наших культурних героїнь", - наголосила Півненко.

Вказано, що на новій посаді Вілсон виступатиме з оркестром як в Україні, так і за кордоном. Вже на початку вересня відбудеться виступ "Київської Камерати" на щорічному фестивалі сучасної музики в Києві, а 23 листопада разом із Національним філармонічним оркестром музиканти виконають концерт у Києві на вшанування пам’яті жертв сталінських репресій. Також концерти заплановані на весну та початок літа 2025 року.

"Як безкомпромісна артистка і непохитна прихильниця України, я пишаюся відповідальністю приєднатися до "Київської Камерати", провідного камерного оркестру України, як його музична директорка. Заснована в 1977 році Спілкою композиторів України як зразок важливості ​​нової творчості, "Київська Камерата" є свідченням багатої культурної спадщини України. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до її віртуозних і відважних музикантів для концертів в Україні та за її межами в найближчі місяці та роки. Ми будемо виступати для сміливої ​​та вибагливої ​​публіки України та захищати культурну ідентичність України від тих, хто хоче її спростувати", - прокоментувала призначення Кері-Лінн Вілсон.

Довідково. "Київська Камерата" була заснована у 1977 році Валерієм Матюхіним, який помер у 2023 році. Оркестр був створений за підтримки Спілки композиторів України для популяризації та замовлення творів провідних сучасних українських композиторів, серед яких Валентин Сильвестров, Євген Станкович та Мирослав Скорик.

Кері-Лінн Вілсон - канадська диригентка оперного та симфонічного репертуару, засновниця і музична керівниця Ukrainian Freedom Orchestra. Серед останніх оперних труп, якими вона диригувала, – Королівська опера, Метрополітен-опера, Паризька опера та Німецька опера в Берліні. Серед останніх оркестрів, якими вона керувала, – Симфонічний оркестр NHK, Симфонічний оркестр Баварського радіо та Оркестр Брукнера в Лінці.