Купівельна спроможність українців впала на 30%, - дослідження

Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років незалежності України: економічні підсумки".



"Купівельна спроможність - це дуже важливий показник, який, в тому числі визначає розмір споживчого ринку. Відсутність дієвих економічних реформ призвела до того, що купівельна спроможність в Україні залишається невисокою у порівнянні з колишніми країнами СРСР. За період з 1990 по 2021 рік середньомісячна зарплата в Україні зросла зі 118 дол. до 500 дол. Але купівельна спроможність впала на 30%", - сказав експерт.



Зазначається, що критерієм купівельної спроможності є не сума, яку людина отримує, а скільки на суму зарплати людина може купити.



"Таким критерієм ми взяли м'ясо. Для порівняння, з сьогоднішньою середньою зарплатою в Росії можна купити 106 кг м'яса, в Білорусі – 90 кг, в Казахстані – 96 кг, Естонії – 155 кг, Литві – 221 кг, в Україні – 86 кг", - повідомив експерт.



Також він розповів, що за 30 років населення країни скоротилося на 27% - з 52 до 37 млн. Середня тривалість життя в Україні становить 71 рік.



Згідно з даними дослідження, за індексом щастя Україна посідає 110 місце, тоді як Чехія – 18 місце, Польща – 44, Латвія – 51. Причиною такого становища, за словами експерта, є низький рівень доходів населення, низька тривалість здорового життя, слабкий стан здоров'я.

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