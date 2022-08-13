English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Куплені Фондом Порошенка і волонтерами дрони Autel передали бійцям Сил Спеціальних Операцій

Куплені Фондом Порошенка і волонтерами дрони Autel передали бійцям Сил Спеціальних Операцій

13 серпня, 2022 субота
20:17
війна з Росією Петро Порошенко допомагає ЗСУ

Підрозділ Сил Спеціальних Операцій поповнився новими безпілотниками Autel, які були куплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" 

Про це п'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив у суботу, 13 серпня 2022 року, в себе на фейсбуці.

"Дрони потрібні нам для роботи, для знищення ворога. Це дуже важливий інструмент. В сучасних реаліях, в сучасній війні - це наші очі. Тому що без дрона ми повинні багато пересуватись. Ми можемо їх використовувати, щоб знайти ворога, побачити. І знешкодити", - лаконічно кажуть спецризначенці. 

"Тихо прийшов, тихо пішов, - такою є робота українських спецпризначенців. Відслідкувати орків, знайти та знищити. Дрони Autel, які ми разом з вами придбали, переходять в надійні руки Сил Спеціальних Операцій. Вони буквально рятуватимуть їхні життя. Тут є тепловізор, можливість працювати вночі", – розповідає Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з бійцями ССО. 

"Хлопці щойно повернулися із завдання "на тому боці", і ворог заплатив за вторгнення одиницями броньованої техніки", - додає політик.

"Аеродром в Саках днями теж отримав "вітання", і по одній із дуже переконливих версій - це операція ССО", - припускає п’ятий президент. 

"Повторюю - це війна дронів, війна артилерії, це війна професіоналізму і духу українського воїна. З професіоналізмом і духом, як бачите, питань немає. Дрони передаємо, артилерію - підтягнемо", - каже Порошенко. 

"Це - те, чим ми можемо віддячити воїнам, які щодня рятують наші життя. Неймовірно пишаюся нашими Силами Спеціальних Операцій, які працюють тихо і влучно", - наголошує Петро Порошенко. 

Довідка

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" вже придбали для  ЗСУ 350 дронів Autel. 

У 79-у бригаду ДШВ Порошенко з волонтерами передав 11 італійських бронемашин.

П’ятий Президент також анонсує нові великі контакти на закупівлю техніки для армії. 

Загалом з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Петро Порошенко
ЗСУ
ССО
безпілотник
Європейська солідарність
Читайте також:
Кременчук обстріл
12 серпня, 2022 п'ятниця
У Кременчуку чули вибухи. Тривоги не було
Автор Роман Яворський
11 серпня, 2022 четвер
Твори про "хохлів" у шкільній програмі: МОН не захотів відмовитися від російської літератури
путін путлер
12 серпня, 2022 п'ятниця
Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
13 серпня
20:20
Ексклюзив
білоруські військові
Сценарій входження білоруських збройних сил в Україну можливий лише разом з російськими військами, - білоруський опозиціонер Латушко
20:13
Нова Каховка
У Новій Каховці зафіксовано приліт по позиціях армії РФ, - Хлань
20:02
окупанти в Херсоні
20 відсотків російської армії в України вже розгромлено, - Залужний
19:36
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Херсона призведе до зламу путінської системи, тому Путін бореться за своє підле життя, - Піонтковський
19:33
Ілюстративне зображення продажу гуманітарної допомоги
Продавав амуніцію та авто: у Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який наживався на допомозі для військових
19:16
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі вибухнув пункт прийому металу, - радник міського голови
19:06
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали втрат на Харківщині та Херсонщині
18:59
В районі Авдіївки тривають жорстокі бої, - Генштаб ЗСУ
18:45
Кремль почав приховану "промислову мобілізацію"
Кремль почав приховану "промислову мобілізацію"
18:31
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Війна має закінчитися визволенням Криму, - Подоляк
18:06
загинув свічка
На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини
17:52
Внаслідок обвалу сцени на іспанському музичному фестивалі одна людина загинула, ще 17 травмовані
Внаслідок обвалу сцени на іспанському музичному фестивалі одна людина загинула, ще 17 травмовані
17:49
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
"Це не наша війна і нас там немає": Хезболла відповіла щодо рекрутування росіянами ліванських воїнів
17:32
Запорізька АЕС
Інженер з Запорізької АЕС пояснив, як там може повторитися ядерна катастрофа у Фукусімі
17:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Щоб завершити війну до зими - вистачить звільнити Херсон, - Піонтковський
17:17
окупанти
Командири армії РФ тікають з Херсону та правобережжя Херсонщини, - Кім
16:53
Гаубиці Zuzana2
Перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим
16:43
Найпопулярніший туристичний об’єкт Литви не прийматиме туристів з РФ
16:30
Канада
Українці двічі на місяць можуть безплатно полетіти до Канади
16:28
У Ірпені відкрили модульне містечко для 352 мешканців, які втратили дах над головою
16:27
Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - мер
16:15
протест жінок у Кабулі
Талібан розігнав протест жінок у Кабулі
16:06
Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників, - міськрада
15:50
Ексклюзив
ЗСУ знищують окупантів
На Донеччині противник скаженіє та з останніх сил намагається прориватися, але всі ворожі атаки відбиваються, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
15:48
телеведуча
Синоптик Наталка Діденко попередила про спеку, дощі та грози в Україні 14 серпня
15:45
Михайло Подоляк
Російський паспорт є квитком в один кінець, до всесвіту Орвелла, – Подоляк про паспортизацію окупованих територій
15:45
літак МІГ-29
Словаччина відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні
15:44
Судно, яке вийшло з порту "Чорноморськ"
Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ
15:42
Віктор Ляшко
Росія блокує доступ до ліків на окупованих територіях, - Ляшко
15:41
Ексклюзив
Роман Костенко
Ворог зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення, - полковник СБУ Костенко
15:19
збили безпілотник
У небі над Одещиною ЗСУ збили російський дрон
15:15
ДБР викрило чиновників із Запоріжжя, які щодня "заробляли" по 2 млн. грн на схемі з лінією розмежування
15:10
В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького
В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького
15:03
російський безпілотник
ЗСУ показали, як знищили російський дрон, що корегував артилерію окупантів
14:59
Дмитро Святаш
Майно ексрегіонала на 600 млн грн передали державі. ЗМІ кажуть, що це Святаш
14:49
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба дав пораду росіянам, які засмучені можливою забороно подорожувати до ЄС
14:46
Литва прапор
Литва виділила понад €1 млн для вивчення литовської мови українськими біженцями
14:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ядерний шантаж - останній російський козир, - Піонтковський
14:31
У Шотландії використають ще один круїзний лайнер для розміщення українських біженців
У Шотландії використають ще один круїзний лайнер для розміщення українських біженців
14:30
Ексклюзив
Британія солдати
Велика Британія не надсилатиме свої війська в Україну, - британський парламентар Брайант
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV