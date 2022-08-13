Куплені Фондом Порошенка і волонтерами дрони Autel передали бійцям Сил Спеціальних Операцій

Про це п'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив у суботу, 13 серпня 2022 року, в себе на фейсбуці.

"Дрони потрібні нам для роботи, для знищення ворога. Це дуже важливий інструмент. В сучасних реаліях, в сучасній війні - це наші очі. Тому що без дрона ми повинні багато пересуватись. Ми можемо їх використовувати, щоб знайти ворога, побачити. І знешкодити", - лаконічно кажуть спецризначенці.

"Тихо прийшов, тихо пішов, - такою є робота українських спецпризначенців. Відслідкувати орків, знайти та знищити. Дрони Autel, які ми разом з вами придбали, переходять в надійні руки Сил Спеціальних Операцій. Вони буквально рятуватимуть їхні життя. Тут є тепловізор, можливість працювати вночі", – розповідає Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з бійцями ССО.

"Хлопці щойно повернулися із завдання "на тому боці", і ворог заплатив за вторгнення одиницями броньованої техніки", - додає політик.

"Аеродром в Саках днями теж отримав "вітання", і по одній із дуже переконливих версій - це операція ССО", - припускає п’ятий президент.

"Повторюю - це війна дронів, війна артилерії, це війна професіоналізму і духу українського воїна. З професіоналізмом і духом, як бачите, питань немає. Дрони передаємо, артилерію - підтягнемо", - каже Порошенко.

"Це - те, чим ми можемо віддячити воїнам, які щодня рятують наші життя. Неймовірно пишаюся нашими Силами Спеціальних Операцій, які працюють тихо і влучно", - наголошує Петро Порошенко.

Довідка

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" вже придбали для ЗСУ 350 дронів Autel.

У 79-у бригаду ДШВ Порошенко з волонтерами передав 11 італійських бронемашин.

П’ятий Президент також анонсує нові великі контакти на закупівлю техніки для армії.

Загалом з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

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