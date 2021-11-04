Квитки на наступний матч "Шахтаря" продають по 1 грн
Ковалівський "Колос" продає квитки по 1 грн на матч проти "Шахтаря" в УПЛ
Про це повідомляє офіційний сайт "Колоса".
Боси "Колоса" змінили вартість квитків на матч 14-го туру УПЛ проти "Шахтаря". Тепер їх можна придбати по 1 грн. Раніше куплені квитки за 10 і 50 грн можна використовувати як знижку у фан-шопі ковалівського клубу.
Матч "Колос" - "Шахтар" відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 17:00. На стадіон можуть потрапити глядачі, у яких є COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідкою про одужання від коронавірусу. Ці правила не стосуються тих, кому ще не виповнилося 18 років.
- Нагадаємо, 30 жовтня "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
- "Шахтар" розгромив "Десну" та залишився на відстані у 3 очка від киян.
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