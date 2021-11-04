Квитки на наступний матч "Шахтаря" продають по 1 грн

Про це повідомляє офіційний сайт "Колоса".



Боси "Колоса" змінили вартість квитків на матч 14-го туру УПЛ проти "Шахтаря". Тепер їх можна придбати по 1 грн. Раніше куплені квитки за 10 і 50 грн можна використовувати як знижку у фан-шопі ковалівського клубу.



Матч "Колос" - "Шахтар" відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 17:00. На стадіон можуть потрапити глядачі, у яких є COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідкою про одужання від коронавірусу. Ці правила не стосуються тих, кому ще не виповнилося 18 років.

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