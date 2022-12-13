Лаос та Йорданія закрили повітряний простір для літаків з РФ: це ускладнило польоти у Таїланд та Єгипет
Йорданія почала відмовляти російським авіакомпаніям у прольоті – в результаті дві з них отримали проблеми з рейсами до Єгипту, а через заборону Лаосу – польоти у Таїланд стали на 4 години довшими
Про це пише профільний телеграм-канал "Авіаторщина".
Декілька російських перевізників використовують йорданське небо при польотах до Єгипту через заборону літаками з подвійною реєстрацією літати через Туреччину. Але починаючи з минулого тижня авіавлада Йорданії припинила їм затверджувати програми з прольотами у своєму повітряному просторі, розповіли "Авіаторщині" два джерела.
Першою компанією, яка зіткнулася з відмовою у прольоті, стала Nordwind, яка вже припинила виконувати рейси над Йорданією. Вслід за нею постраждала i-Fly - їй не погодили прольоти в йорданському небі з 15 грудня.
За словами співрозмовника, авіавлада Йорданії виставила для російських авіакомпаній нову вимогу — їм тепер потрібно надати авіастрахування перед третіми особами з перестрахуванням на англійському ринку, який закритий для Росії через санкції.
Таким чином, як мінімум, у двох перевізників через дії Йорданії утворилися суттєві складнощі з польотами до Єгипту. Вони не можуть пролітати через Туреччину, Саудівську Аравію, а тепер і Йорданію. Крім того, для всіх російських перевізників закрито Сирію.
Напередодні зі схожою проблемою в іншій частині Росії зіткнулась ще одна авіакомпанія – "Аерофлот", для якої небо для прольотів у Таїланд закрив Лаос.
В результаті авіакомпанія змушена виконувати рейси з Владивостока до Бангкока на Boeing 737-800 за подовженим маршрутом і з проміжною посадкою для дозаправки (в дорозі близько 12 годин) замість прямих семигодинних. А пасажири зіткнулися з численними затримками та перенесеннями рейсів, а також із втратою стикувань.
В цей час авіаційна влада Лаосу не підтверджує "Аерофлоту" заявку на проліт над своєю територією, попри досягнуті домовленості про це ще до відкриття програми польотів з регіонів Росії до Таїланду, повідомила "Авіаторщині" у пресслужба авіакомпанії.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
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