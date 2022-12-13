Про це пише профільний телеграм-канал "Авіаторщина".

Декілька російських перевізників використовують йорданське небо при польотах до Єгипту через заборону літаками з подвійною реєстрацією літати через Туреччину. Але починаючи з минулого тижня авіавлада Йорданії припинила їм затверджувати програми з прольотами у своєму повітряному просторі, розповіли "Авіаторщині" два джерела.

Першою компанією, яка зіткнулася з відмовою у прольоті, стала Nordwind, яка вже припинила виконувати рейси над Йорданією. Вслід за нею постраждала i-Fly - їй не погодили прольоти в йорданському небі з 15 грудня.

За словами співрозмовника, авіавлада Йорданії виставила для російських авіакомпаній нову вимогу — їм тепер потрібно надати авіастрахування перед третіми особами з перестрахуванням на англійському ринку, який закритий для Росії через санкції.

Таким чином, як мінімум, у двох перевізників через дії Йорданії утворилися суттєві складнощі з польотами до Єгипту. Вони не можуть пролітати через Туреччину, Саудівську Аравію, а тепер і Йорданію. Крім того, для всіх російських перевізників закрито Сирію.

Напередодні зі схожою проблемою в іншій частині Росії зіткнулась ще одна авіакомпанія – "Аерофлот", для якої небо для прольотів у Таїланд закрив Лаос.

В результаті авіакомпанія змушена виконувати рейси з Владивостока до Бангкока на Boeing 737-800 за подовженим маршрутом і з проміжною посадкою для дозаправки (в дорозі близько 12 годин) замість прямих семигодинних. А пасажири зіткнулися з численними затримками та перенесеннями рейсів, а також із втратою стикувань.

В цей час авіаційна влада Лаосу не підтверджує "Аерофлоту" заявку на проліт над своєю територією, попри досягнуті домовленості про це ще до відкриття програми польотів з регіонів Росії до Таїланду, повідомила "Авіаторщині" у пресслужба авіакомпанії.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb