Латвія готова допомогти відбудувати інфраструктуру Чернігівщини, зруйновану внаслідок російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 6 вересня, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко поінформував іноземних гостей про роботу онлайн-платформи, яка містить докладну й актуальну інформацію про всі об’єкти в Україні, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок російського вторгнення.

"Кирило Тимошенко запропонував представникам Латвії розглянути пропозицію щодо відновлення приватних будинків на Чернігівщині, які були пошкоджені під час бойових дій. Він наголосив, що представники Латвійської Республіки зможуть ознайомитися з повним пакетом документації щодо плану швидкого відновлення регіону на онлайн-платформі", - пише ОП.

Парламентська секретарка МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевича зазначила, що її країна й далі підтримуватиме Україну під час війни, зокрема шляхом долучення до відбудови.

"Латвія зацікавлена у співпраці щодо відновлення об’єктів у Чернігівській області – відповідні рішення мають бути ухвалені на урядовому рівні", - сказала вона.

Парламентська секретарка МЗС Латвії також додала, що місцеві громади мають якомога швидше отримати допомогу у відновленні шкіл, лікарень та енергомереж напередодні зими.

Крім того, заступник керівника ОП розповів про проєкт зведення житлових комплексів для людей, які втратили житло внаслідок вторгнення Росії.

Тимошенко представив делегації план, який передбачає швидке відновлення пошкодженої інфраструктури в деокупованих містах і громадах напередодні зимового періоду.

"Він наголосив, що українці, які повертаються додому, повинні мати дах над головою та всі комунікації. Також необхідно, щоб функціонували школи та дитячі садки", - йдеться у повідомленні пресслужби ОП.

Раніше президент і міністр оборони Латвії закликали Захід передати Україні літаки і танки.

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