Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
Сейм Латвії ухвалив закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульської конвенції)
Про це повідомляє Delfi.
Ратифікацію конвенції підтримав 51 депутат коаліції.
Головна мета конвенції - гарантії захисту жінок від насильства.
Зазначається, що причиною, через яку Латвія понад десять років відкладала ратифікацію, була позиція прихильників консервативних поглядів, які вважають, що Стамбульська конвенція ставить під загрозу існування традиційної сім’ї, а також традиційних ролей чоловіка і жінки.
Для забезпечення підтримки в Сеймі Міністерство добробуту країни внесло до законопроєкту про ратифікацію Конвенції статтю, що містить посилання на Сатверсме (Конституцію) Латвії: "Під час реалізації конвенції Латвія застосовує цінності, принципи та норми, включені до Сатверсме Латвійської Республіки, особливо щодо захисту прав людини, рівноправності чоловіків та жінок, захисту і підтримки шлюбу, сім’ї та прав дітей".
Стамбульська конвенція про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами - перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, які приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.
Конвенція була відкрита для підписання 11 травня 2011 року в Стамбулі та набула чинності 1 серпня 2014 року. Вона постійно відкрита до підписання будь-якою країною світу. 12 березня 2012 року Туреччина першою ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею — 36 країн з 2013 до 2022 року.
ЄС приєднався до Стамбульської конвенції ще у 2017 році, але не зміг ратифікувати її через відмову частини країн-членів. Вони заявляли, що ратифікація можлива лише за одностайної згоди. Проте у 2021 році Суд ЄС заперечив цю заяву. Євросоюз ратифікував її 28 червня 2023 року.
Україна підписала Стамбульську конвенцію у листопаді 2011, а ратифікувала 20 червня 2022 року. Це відбулося, зокрема, після закликів ООН, оскільки в Україні 86% жертв зґвалтування та 76% потерпілих від домашнього насильства становлять жінки.
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