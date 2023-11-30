Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію

Про це повідомляє Delfi.

Ратифікацію конвенції підтримав 51 депутат коаліції.

Головна мета конвенції - гарантії захисту жінок від насильства.

Зазначається, що причиною, через яку Латвія понад десять років відкладала ратифікацію, була позиція прихильників консервативних поглядів, які вважають, що Стамбульська конвенція ставить під загрозу існування традиційної сім’ї, а також традиційних ролей чоловіка і жінки.

Для забезпечення підтримки в Сеймі Міністерство добробуту країни внесло до законопроєкту про ратифікацію Конвенції статтю, що містить посилання на Сатверсме (Конституцію) Латвії: "Під час реалізації конвенції Латвія застосовує цінності, принципи та норми, включені до Сатверсме Латвійської Республіки, особливо щодо захисту прав людини, рівноправності чоловіків та жінок, захисту і підтримки шлюбу, сім’ї та прав дітей".