English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі

Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі

15 вересня, 2022 четвер
13:44
Світ Латвія

Влада Латвії розгляне обмеження російської мови у громадських місцях, спілкуванні та рекламі. За порушення хочуть ввести адміністративне покарання

Про це інформує Delfi.

"Сейм прийняв до розгляду законопроєкт "Про забезпечення статусу єдиної державної мови латвійською мовою", представлений депутатами від керівної партії "Консервативні". За проголосували 68 депутатів, проти були 18 - від "Згоди" та кілька незалежних. Ухвалення законопроєкту до розгляду ще не означає його набрання чинності. Попереду ще три читання в сеймі, які припадуть на передвиборчий період", - інформують у відомстві.

Влада Литви планує заборонити комунікувати "мовою, яка не є офіційною мовою ЄС", тобто російською, муніципальним та державним установам, а також підприємцям, які надають громадські послуги. Фактично це всі послуги та місця, зокрема й аеропорт, залізничний та автовокзал, таксі. 

"Під комунікацією мається на увазі будь-яке інформування клієнтів (листи, інтернет-банки, мобільний додаток, портал, всі види реклами, рахунки, договори), виключаючи індивідуальне спілкування між працівником і клієнтом", - роз'яснює відомство.

Також проєкт передбачає обмеження російської мови у торгівлі: "Мова, яка не є офіційною мовою ЄС, не повинна фігурувати в аудіо або візуальних оголошеннях, у друкованих оголошеннях чи оголошеннях в інтерактивному середовищі, на порталах, у надісланій рекламі, якщо раніше клієнт не погодився письмово отримувати інформацію додатково цією мовою".

Ця вимога не стосуватиметься до опису товару та упаковування виробника, індивідуального спілкування працівників торгівлі з конкретними людьми, віддаленої торгівлі та вуличної торгівлі.

"Законопроєкт обмежує можливості роботодавців висувати до працівників вимоги володіння мовою, яка не є офіційною мовою ЄС. У разі, якщо в компанії або установі працюють не менше 50 осіб і не менш ніж до 5 з них висувається вимога знати таку мову, то роботодавець повинен проінформувати про це Державну інспекцію з праці, надавши обґрунтування", - цитують у відомстві.  

Порушення каратимуться покараннями згідно з Кодексом адміністративних порушень.

Винятком є випадки використання російської мови у надзвичайних ситуаціях, особистій комунікації та коли міжнародні нормативні акти встановлюють право на використання іншої мови та обов'язок це забезпечити.

"Центр державної мови на підставі отриманої заяви або конкретного випадку має право звільнити особу від виконання вимог закону, якщо у комерсантів, які надають послуги, перераховані у 3-й статті (громадські, комунальні послуги тощо) понад двох третин клієнтів не є громадянами чи негромадянами Латвії, а також юридичними особами, зареєстрованими у Латвії", - додають у повідомленні.

  • Раніше 9 країн ЄС припинили оформлювати туристичні візи для росіян.
  • Зі списку шкільних посібників Литви вилучили підручник, що описував "привабливу демократичну Росію".
  • Депутати Європарламенту звернулися до Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Яна Ліпавського з пропозицією заборонити видачу віз окремим групам громадян РФ і Білорусі.
  • Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів. Вони мають надійти в Україну найближчим часом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Латвія
Читайте також:
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Володимир Сунгоркін
14 вересня, 2022 середа
У Росії раптово помер один з головних кремлівських пропагандистів
Коронавірус
14 вересня, 2022 середа
Найкращий час, щоб покласти цьому край. Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу швидко завершиться
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
14:30
Норвегія
Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі
14:30
кінофест
Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму
14:30
Оновлено
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
14:20
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи, - мер
14:17
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Переговори з Росією можливі тільки після звільнення всіх територій України, - полковник СБУ Костенко
14:11
СБУ
На звільненій від загарбників Харківщині затримали 16 "посадовців" окупаційної влади
14:09
Світовий банк
Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни
14:06
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого
13:58
Оновлено
Ракетний удар
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджено промислове підприємство
13:52
обстріл
Пів сотні прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з території РФ
13:49
потяг з зерном зійшов з рейок
У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію
13:44
Військова журналістика
"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів
13:36
Аналітика
Віталій Портников
Швеція голосує за ультраправих
13:32
Наталка Діденко
Спека, дощі та тумани: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 16 вересня
13:30
ЄІБ
ЄІБ надав Україні €500 млн негайної допомоги: на що підуть кошти
13:07
Зеленський
Вдячний за солідарність з Україною: Зеленський через відеозв’язок поспілкувався з британським актором Камбербетчем
13:02
символи "Z" на будівлі волонтерського центру в Бареселоні
У Барселоні волонтерський центр розмалювали проросійськими символами "Z"
12:57
на фото: маршрут із Харкова
Укравтодор показав маршрут, яким цивільні можуть безпечно дістатися до деокупованих територій Харківщини: схема руху
12:47
паспорт лнр
"Ви ніхто і звати вас ніяк": РФ не визнає паспорти "Л/ДНР" та не пускає їхніх власників на свою територію, - розвідка
12:44
Ексклюзив
війська рф
Ми переходимо до іншого періоду війни, у якому російська армія намагається будувати оборону, - Згурець
12:37
ЗСУ
На полігоні в Полтавській області 15 вересня проведуть тренувальний підрив: лунатимуть вибухи
12:36
Зимова форма для ЗСУ
Від імені нардепа у швейного підприємства вимагали безкоштовно пошити 5 тис. комплектів зимової форми для війська
12:30
Німеччина уряд
Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії
12:29
на фото: зернове судно
"Зернова ініціатива": 15 вересня з українських портів вийдуть 11 суден з 240 тис. тонн зерна на бортах
12:23
У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало трьох колаборантів, з них двоє – колишні правоохоронці
12:19
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тримали в підвалі
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тиждень тримали в підвалі
12:13
Ексклюзив
Херсон
У Кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України, - експерт з інформаційної безпеки Жуков
12:03
Монета "Володимирський собор у м. Київ"
Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету "Володимирський собор у м. Київ"
12:01
Трофейна російська станція для звукового мовлення
Під Ізюмом ЗСУ захопили трофейну російську станцію для звукового мовлення
12:01
на фото: обшук
Підтримували збройну агресію РФ та вважали її "боротьбою з нацизмом": на Дніпропетровщині викрили двох колаборантів
12:00
Єврокомісія
Єврокомісія надасть пʼять мільйонів євро на підтримку української культури
11:48
Робот, який ремонтує взуття
У Nike представили робота, який чистить і ремонтує старі кросівки за 45 хв
11:37
Іван Кулагін
В Україні ліквідували спецназівця ГРУ Росії, - офіцер ЗСУ Штефан
11:30
Литва прапор
У Литві зі шкільного списку вилучили підручник із запрошенням відвідати Росію й окупований Крим
11:19
Ексклюзив
Окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області, - депутат Запорізької облради Лишенко
11:16
Укрзалізниця
Повний вагон пасажирів: до деокупованої Балаклії вирушив перший потяг
11:01
Залізний купол
"Передачу "Залізного купола" я б підтримав": депутат кнесету про можливість постачання ізраїльської зброї в Україну
10:57
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 750
10:56
прибрана російська техніка
Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
Кривий Ріг
Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV