Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі

Про це інформує Delfi.

"Сейм прийняв до розгляду законопроєкт "Про забезпечення статусу єдиної державної мови латвійською мовою", представлений депутатами від керівної партії "Консервативні". За проголосували 68 депутатів, проти були 18 - від "Згоди" та кілька незалежних. Ухвалення законопроєкту до розгляду ще не означає його набрання чинності. Попереду ще три читання в сеймі, які припадуть на передвиборчий період", - інформують у відомстві.

Влада Литви планує заборонити комунікувати "мовою, яка не є офіційною мовою ЄС", тобто російською, муніципальним та державним установам, а також підприємцям, які надають громадські послуги. Фактично це всі послуги та місця, зокрема й аеропорт, залізничний та автовокзал, таксі.

"Під комунікацією мається на увазі будь-яке інформування клієнтів (листи, інтернет-банки, мобільний додаток, портал, всі види реклами, рахунки, договори), виключаючи індивідуальне спілкування між працівником і клієнтом", - роз'яснює відомство.

Також проєкт передбачає обмеження російської мови у торгівлі: "Мова, яка не є офіційною мовою ЄС, не повинна фігурувати в аудіо або візуальних оголошеннях, у друкованих оголошеннях чи оголошеннях в інтерактивному середовищі, на порталах, у надісланій рекламі, якщо раніше клієнт не погодився письмово отримувати інформацію додатково цією мовою".

Ця вимога не стосуватиметься до опису товару та упаковування виробника, індивідуального спілкування працівників торгівлі з конкретними людьми, віддаленої торгівлі та вуличної торгівлі.

"Законопроєкт обмежує можливості роботодавців висувати до працівників вимоги володіння мовою, яка не є офіційною мовою ЄС. У разі, якщо в компанії або установі працюють не менше 50 осіб і не менш ніж до 5 з них висувається вимога знати таку мову, то роботодавець повинен проінформувати про це Державну інспекцію з праці, надавши обґрунтування", - цитують у відомстві.

Порушення каратимуться покараннями згідно з Кодексом адміністративних порушень.

Винятком є випадки використання російської мови у надзвичайних ситуаціях, особистій комунікації та коли міжнародні нормативні акти встановлюють право на використання іншої мови та обов'язок це забезпечити.

"Центр державної мови на підставі отриманої заяви або конкретного випадку має право звільнити особу від виконання вимог закону, якщо у комерсантів, які надають послуги, перераховані у 3-й статті (громадські, комунальні послуги тощо) понад двох третин клієнтів не є громадянами чи негромадянами Латвії, а також юридичними особами, зареєстрованими у Латвії", - додають у повідомленні.

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