Латвія запропонувала DW перенести офіс із Москви в Ригу
Уряд Латвії пропонує перенести московський офіс німецького мовника Deutsche Welle до Риги, якщо Росія не скасує розпорядження про його закриття
Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Интерфакс.
"Латвія займає провідні позиції щодо індексу свободи преси у світі, тому журналісти можуть бути впевнені, що їхню працю в Латвії поважатимуть", - сказав Борданс.
Він підкреслив, що Рига - найближче до Москви велике місто, звідки Deutsche Welle зможе й надалі повідомляти актуальні новини з Росії, Білорусії та всього регіону.
На думку міністра, що відкриття офісу DW у Ризі принесе вигоду не лише мовнику, а й Латвії, оскільки дозволить познайомити німецьку громадськість із республікою та підвищить престиж країни як туристичного об'єкта.
Борданс додав, що пропозицію планується направити керівництву Deutsche Welle найближчим часом, а у разі зацікавленості Латвія підтримає перенесення офісу до Риги.
- Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.
- 3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ.
- Німецький уряд назвав заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію", непорівнянною із заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.
- Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення про заборону мовлення холдингу в Росії лише підсилить рішучість повідомляти про події в цій країні.
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