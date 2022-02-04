Латвія запропонувала DW перенести офіс із Москви в Ригу

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Интерфакс.



"Латвія займає провідні позиції щодо індексу свободи преси у світі, тому журналісти можуть бути впевнені, що їхню працю в Латвії поважатимуть", - сказав Борданс.



Він підкреслив, що Рига - найближче до Москви велике місто, звідки Deutsche Welle зможе й надалі повідомляти актуальні новини з Росії, Білорусії та всього регіону.



На думку міністра, що відкриття офісу DW у Ризі принесе вигоду не лише мовнику, а й Латвії, оскільки дозволить познайомити німецьку громадськість із республікою та підвищить престиж країни як туристичного об'єкта.



Борданс додав, що пропозицію планується направити керівництву Deutsche Welle найближчим часом, а у разі зацікавленості Латвія підтримає перенесення офісу до Риги.



Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.

3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ.

Німецький уряд назвав заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію", непорівнянною із заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.

Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення про заборону мовлення холдингу в Росії лише підсилить рішучість повідомляти про події в цій країні.



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