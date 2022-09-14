Про це повідомляє LSM.

У червні мерія міста Дауґавпілс звернулася до латвійського Конституційного суду з вимогою перевірити конституційність статей закону "Про заборону експонування об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими, на території Латвійської Республіки". Причина позову була нібито втручанням закону у внутрішні справи міської влади, яка хотіла зберегти два радянські пам’ятники. А також влада проти фінансування знесення монументів із їхнього бюджету.

"Конституційний суд ухвалив, що позов не обґрунтовує, чому питання знесення об’єктів, що прославляють радянський і нацистський режими впливають на функції самоврядування міської влади – покращення її території – та є не частиною заходів, які повинні вживатися на виконання закону "Про місцеве самоврядування", – йдеться у повідомленні.

У суді наголосили, що фінансування демонтажу радянських пам’ятників відбудеться передусім за кошти фізичних і юридичних осіб і вже потім – коштом міського бюджету.

Звернення міської ради Дауґавпілса не було задовільнене. Рішення Конституційного суду Латвії не підлягає оскарженню.

23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін та організацію процедури знесення пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Також закон делегував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Наприкінці червня в країні ухвалили рішення, що знести потрібно 69 таких об'єктів. А в середині липня латвійський кабмін підтримав це рішення.

За підрахунками журналіств, від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів. У Латвії – 3.

25 серпня, в парку Перемоги у столиці Латвії демонтували 79-метровий обеліск – останній елемент радянського меморіалу "визволителям".

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