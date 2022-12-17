Лауреатом Премії Шевельова 2022 року став Андрій Павлишин

Імена переможців традиційно стали відомі під час урочистої церемонії в Києві 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Цього року церемонія вперше в історії премії відбулася в укритті Києво-Могилянської Бізнес-Школи.

До переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року ввійшли Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність") та Маркіян Прохасько ("Мрія про Антарктиду").

“Есеїстика – мій улюблений жанр, і так було усе моє свідоме життя. З появою цієї книжки я як есеїст вийшов з тіні. Багато років я працював перекладачем. Вийшло понад пів сотні книжок і тисячі статей у моєму перекладі. Але перекладач найчастіше залишається непоміченим. У цій книжці я зібрав есеї, розкидані в різні роки по різних виданнях. Я уклав цю книжку для того, щоб оповісти читачам про те, які люди в минулому жили у Львові. Бодай віртуально, я спробував повернути їх до життя,” – зазначив у своїй промові Андрій Павлишин.

Андрій Павлишин – український журналіст, історик та перекладач. У минулому – програмний і головний редактор видавництв “ЕСПОЛ”, “Фенікс”, “Просвіта”, редактор культурологічного часопису “Ї”, головний редактор “Львівської газети” та ресурсу "Західна аналітична група". Співзасновник Форуму видавців у Львові. Дослідник відносин між Польщею та Україною, творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуальної літератури з польської на українську мову. Автор книжок “Бруно Шульц” (2020) і “Нам і далі загрожує вічність” (2021) та низки перекладів творів польських авторів, серед яких Бруно Шульц, Станіслав Лем, Чеслав Мілош, Януш Корчак та інші. Лауреат премії імені Пантелеймона Куліша (2013) та перекладацької премії Польського ПЕН (2015).

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також було вручено дві спеціальні відзнаки. Спеціальну відзнаку Капітули “за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення” отримав журналіст Павло Казарін за книжку "Дикий Захід Східної Європи".

“Після 24 лютого я повертався думками до цієї книжки і думав про те, чи вона не застаріє, чи час і нові обставини її не вʼбють. Але виявилося, що процеси, які почалися на наших очах у 2014 році, у 2022-му лише прискорилися. Ми сьогодні спостерігаємо за тим, як наша країна перетворюється на ціннісний орієнтир, причому не лише для своїх громадян, але й для всього світу”, – наголосив Павло Казарін.

Також під час церемонії втретє було вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура. Ім’я її володаря оголосила продюсерка Радіо Культура, журналістка, перекладачка та письменниця Ірина Славінська. Відзнаку отримав письменник і журналіст Маркіян Прохасько. Його книжка "Мрія про Антарктиду" наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.

“У цій книжці мені хотілося досягти того, про що мені давно вже йшлося в літературі – говорити про Україну, її вагу, роль і значення у світі, її інакшість і унікальність у багатьох сферах так, щоби не називати цих слів напряму. Розповідати так, щоби читач свідомо або несвідомо розумів, що Україна є, вона унікальна, незамінна. Без неї пазл із континентами нашої планети був би неповним”, – зазначив Маркіян Прохасько.