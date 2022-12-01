Про це він сказав агентству РИА Новости.

"Розкрилися факти участі нібито нейтральних спостерігачів ОБСЄ у коригуванні вогню за позиціями "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", - сказав Лавров, однак конкретних фактів коригування ударів не навів.

1-2 грудня у польському Лодзі проходить засідання Ради ОБСЄ, куди не запросили очільника МЗС РФ Лаврова.

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