Про це Лавров розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.

"Звичайно, це неприйнятна ескалація. Я думаю, що все-таки є на Заході розумні люди, які це розуміють, але диктують усе Вашингтон, Лондон та їхні сателіти, що знаходяться всередині Європейського Союзу, насамперед країни Балтії, Польща, які безпосередньо проводять на землі завдання, поставлене Сполученими Штатами — послабити Росію, завдати їй стратегічної поразки", - сказав Лавров.

Він додав, що у політологічних колах Заходу нібито є план "деколонізувати Росію".

"Маю на увазі розчленування нашої країни. Сподіваюся, що розумні люди все-таки відходитимуть від безоглядної підтримки "неонацистського" режиму, який сам Захід і створив", - зазначив Лавров.