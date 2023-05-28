Лавров назвав постачання Україні винищувачів F-16 "неприйнятною ескалацією"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є "неприйнятною ескалацією"
Про це Лавров розповів у інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів.
"Звичайно, це неприйнятна ескалація. Я думаю, що все-таки є на Заході розумні люди, які це розуміють, але диктують усе Вашингтон, Лондон та їхні сателіти, що знаходяться всередині Європейського Союзу, насамперед країни Балтії, Польща, які безпосередньо проводять на землі завдання, поставлене Сполученими Штатами — послабити Росію, завдати їй стратегічної поразки", - сказав Лавров.
Він додав, що у політологічних колах Заходу нібито є план "деколонізувати Росію".
"Маю на увазі розчленування нашої країни. Сподіваюся, що розумні люди все-таки відходитимуть від безоглядної підтримки "неонацистського" режиму, який сам Захід і створив", - зазначив Лавров.
- 20 травня у МЗС Росії попередили, що постачання винищувачів F-16 Україні нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу.
- 23 травня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що надання Україні літаків F-16 суттєво не вплине на ситуацію на полі бою.
- 27 травня МЗС Росії назвало умовами припинення війни відмову України від вступу до ЄС та НАТО, визнання "територіальних реалій" та надання російській мові статусу державної.
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