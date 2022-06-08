Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Щодо зустрічі між Зеленським і президентом РФ, ми неодноразово пояснювали: Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі, у нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв неодноразово: "Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо російські приберуть свої війська на лінію 24 лютого". Це абсолютно несерйозний підхід", - сказав Лавров.

Він наголосив, що спочатку має бути відновлено роботу переговорних команд.

"Спочатку потрібно, щоб переговорні команди відновили роботу. М'яч на боці України вже майже два місяці, з середини квітня, коли вони перед цим змінили свої ж підходи, викладені у Стамбулі 29 березня", - зазначив Лавров.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено. 4 червня Подоляк зазначив, що Київ відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж

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