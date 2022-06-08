Лавров назвав умову, за якої стане можливою зустріч Зеленського з Путіним
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Росії Володимиром Путіним можна буде говорити лише після відновлення українсько-російських переговорів на нижчому рівні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Щодо зустрічі між Зеленським і президентом РФ, ми неодноразово пояснювали: Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі, у нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв неодноразово: "Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо російські приберуть свої війська на лінію 24 лютого". Це абсолютно несерйозний підхід", - сказав Лавров.
Він наголосив, що спочатку має бути відновлено роботу переговорних команд.
"Спочатку потрібно, щоб переговорні команди відновили роботу. М'яч на боці України вже майже два місяці, з середини квітня, коли вони перед цим змінили свої ж підходи, викладені у Стамбулі 29 березня", - зазначив Лавров.
- 29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
- 20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.
- 17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено. 4 червня Подоляк зазначив, що Київ відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж
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