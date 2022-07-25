Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія намагається продемонструвати, що треба працювати з іншою аудиторією. Лавров працює на аудиторію, яка не обізнана з нашим регіоном та якій треба продати байки, що саме через Україну Глобальний Південь може потрапити під ризик голоду, що через рішення України немає постачання зерна та продуктів агропромислового комплексу. З цими тезами й аудиторією Лавров намагається працювати, щоб зберегти свою нішу", - підкреслив Герасимчук.

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