Лавров продає байки щодо ситуації в Україні Глобальному Півдню, - політексперт Герасимчук
Директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук вважає, що бравада Лаврова направлена на зовнішнього споживача, а саме на Глобальний Південь
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія намагається продемонструвати, що треба працювати з іншою аудиторією. Лавров працює на аудиторію, яка не обізнана з нашим регіоном та якій треба продати байки, що саме через Україну Глобальний Південь може потрапити під ризик голоду, що через рішення України немає постачання зерна та продуктів агропромислового комплексу. З цими тезами й аудиторією Лавров намагається працювати, щоб зберегти свою нішу", - підкреслив Герасимчук.
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