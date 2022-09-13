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Лавров та його супровід отримали американські візи для участі в сесії Генасамблеї ООН

13 вересня, 2022 вiвторок
15:35
Світ ООН

Глава міністерства закордонних справ РФ Лавров і кілька осіб, які його супроводжують, отримали візи для участі в сесії Генасамблеї ООН в Америці

Про це інформує Anadolu Agency з посиланням на міністерство закордонних справ Російської Федерації.

13 вересня у Нью-Йорку відбудеться 77 сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Сьогодні Лаврову та низці осіб, що його супроводжуватимуть, видали візи", - повідомили у МЗС Росії.

У сесії 20–26 вересня братимуть участь лідери держав, урядів та міністри закордонних справ різних країн.

Виступ російської делегації запланований на 24 вересня.

  • 16 серпня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, керуючись статутом ООН.
  • 18 серпня стало відомо, що Росія вимагала видати американську візу міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову, щоб дипломат зміг поїхати у Нью-Йорк та взяти участь в Генасамблеї ООН.
  • 9 вересня голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер підтвердила, що РФ забороняє доступ до військовополонених
  • Франція підніме тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном у Раді Безпеки ООН.
  • Дипломат Володимир Єльченко вважає, що лише велика світова війна зможе реформувати ООН.

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Росія
ООН
Генасамблея ООН
Сергій Лавров
США
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