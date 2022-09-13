Про це інформує Anadolu Agency з посиланням на міністерство закордонних справ Російської Федерації.

13 вересня у Нью-Йорку відбудеться 77 сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Сьогодні Лаврову та низці осіб, що його супроводжуватимуть, видали візи", - повідомили у МЗС Росії.

У сесії 20–26 вересня братимуть участь лідери держав, урядів та міністри закордонних справ різних країн.

Виступ російської делегації запланований на 24 вересня.

16 серпня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, керуючись статутом ООН.

18 серпня стало відомо, що Росія вимагала видати американську візу міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову, щоб дипломат зміг поїхати у Нью-Йорк та взяти участь в Генасамблеї ООН.

9 вересня голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер підтвердила, що РФ забороняє доступ до військовополонених

Франція підніме тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном у Раді Безпеки ООН.

Дипломат Володимир Єльченко вважає, що лише велика світова війна зможе реформувати ООН.

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