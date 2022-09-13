Лавров та його супровід отримали американські візи для участі в сесії Генасамблеї ООН
Глава міністерства закордонних справ РФ Лавров і кілька осіб, які його супроводжують, отримали візи для участі в сесії Генасамблеї ООН в Америці
Про це інформує Anadolu Agency з посиланням на міністерство закордонних справ Російської Федерації.
13 вересня у Нью-Йорку відбудеться 77 сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
"Сьогодні Лаврову та низці осіб, що його супроводжуватимуть, видали візи", - повідомили у МЗС Росії.
У сесії 20–26 вересня братимуть участь лідери держав, урядів та міністри закордонних справ різних країн.
Виступ російської делегації запланований на 24 вересня.
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