Лавров звинуватив Францію у порушенні дипломатичної етики через "злив" розмови Макрона та Путіна
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Париж порушив дипломатичну етику, оприлюднивши зміст розмови президента Франції Емманюеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого 2022 року
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Дипломатична етика, звичайно, не передбачає такого однобічного зливу запису. Ми, в принципі, ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.
30 червня на каналі France 2 вийшов документальний фільм французького режисера Гі Лагаша "Президент, Європа та війна", присвячений політиці Макрона щодо врегулювання ситуації в Україні. У фільмі було показано запис його телефонної розмови з президентом Росії. Повна розшифровка розмови за кілька днів до цього опублікувала газета Le Temps. Розмова відбулася 20 лютого за чотири дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Під час спілкування диктатор демонстративно демонструє своє зневажливе ставлення до Макрона. Зокрема, він звертається до нього на "ти".
- 26 червня було оприлюднено перші деталі розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого.
- 5 липня американське видання Politico проаналізувало фільм та дійшло висновку, що одноосібна зовнішня політика Макрона щодо РФ виявилася провальною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе