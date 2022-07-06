Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Дипломатична етика, звичайно, не передбачає такого однобічного зливу запису. Ми, в принципі, ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

30 червня на каналі France 2 вийшов документальний фільм французького режисера Гі Лагаша "Президент, Європа та війна", присвячений політиці Макрона щодо врегулювання ситуації в Україні. У фільмі було показано запис його телефонної розмови з президентом Росії. Повна розшифровка розмови за кілька днів до цього опублікувала газета Le Temps. Розмова відбулася 20 лютого за чотири дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Під час спілкування диктатор демонстративно демонструє своє зневажливе ставлення до Макрона. Зокрема, він звертається до нього на "ти".

26 червня було оприлюднено перші деталі розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого.

5 липня американське видання Politico проаналізувало фільм та дійшло висновку, що одноосібна зовнішня політика Макрона щодо РФ виявилася провальною.

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