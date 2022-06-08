Про це повідомляє CNN.

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі український журналіст запитав у Лаврова: "Що, окрім зерна, вкрала Росія в України?".

Очільник російського МЗС відповів, що "щодо зерна немає жодних перешкод з боку Російської Федерації".

"Пану Зеленському потрібно дати вказівку, щоб українські порти стали безпечними", – продовжив Лавров, повторивши попередні заяви про те, що Україна мусить розмінувати свої територіальні води для безпечного проходу суден.

Лавров сказав, що "не ми винні" у створенні проблеми й що "м'яч на їхньому полі (України. - ред.)".

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства РФ визнав, що Росія обговорює з турецькими військовими питання забезпечення безпечного проходу кораблів. Далі він повторив пропагандистські тези, що Москва має "чіткі наміри та чіткі цілі" в Україні, які полягають у "визволенні" від "неонацистського режиму.

Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на заяви Лаврова у Twitter.

"Слова Лаврова пусті", – заявив Ніколенко, розмістивши у твіті фото заголовків новин, що ілюструють заяви Лаврова.

"Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС. Не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України", – сказав Ніколенко.

Натомість очільник МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим назвав створення "зернового коридору" в Чорному морі реалістичним.

8 червня у Кремлі заявили про необхідність зняття санкцій, щоб РФ змогла постачати зерно на міжнародні ринки.

Водночас того ж дня мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив в етері телемарафону "Єдині новини", що Росія вивозить українське зерно з Мелітополя потягами.

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