English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Лавров звинуватив Зеленського у "небезпечності українських портів". МЗС України відреагувало

Лавров звинуватив Зеленського у "небезпечності українських портів". МЗС України відреагувало

8 червня, 2022 середа
21:22
війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії заявив, що наміри та цілі Москви в Україні "чіткі", і що РФ не перешкоджає експорту зерна з України

Про це повідомляє CNN.

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі український журналіст запитав у Лаврова: "Що, окрім зерна, вкрала Росія в України?".

Очільник російського МЗС відповів, що "щодо зерна немає жодних перешкод з боку Російської Федерації".

"Пану Зеленському потрібно дати вказівку, щоб українські порти стали безпечними", – продовжив Лавров, повторивши попередні заяви про те, що Україна мусить розмінувати свої територіальні води для безпечного проходу суден. 

Лавров сказав, що "не ми винні" у створенні проблеми й що "м'яч на їхньому полі (України. - ред.)".

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства РФ  визнав, що Росія обговорює з турецькими військовими питання забезпечення безпечного проходу кораблів. Далі він повторив пропагандистські тези, що Москва має "чіткі наміри та чіткі цілі" в Україні, які полягають у "визволенні" від "неонацистського режиму.

Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на заяви Лаврова у Twitter.

"Слова Лаврова пусті", –  заявив Ніколенко, розмістивши у твіті фото заголовків новин, що ілюструють заяви Лаврова.

"Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС. Не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України", – сказав Ніколенко.

  • Натомість очільник МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим назвав створення "зернового коридору" в Чорному морі реалістичним.
  • 8 червня у Кремлі заявили про необхідність зняття санкцій, щоб РФ змогла постачати зерно на міжнародні ринки.
  • Водночас того ж дня мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив в етері телемарафону "Єдині новини", що Росія вивозить українське зерно з Мелітополя потягами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сергій Лавров
експорт зерна
блокада
продовольча криза
Читайте також:
6 червня, 2022 понедiлок
Голова оборонного комітету російської Думи заговорив про введення військ ОДКБ в Україну
Василь Небензя
6 червня, 2022 понедiлок
Посол Росії в ООН вийшов із засідання Радбезу ООН після звинувачень президента Євроради Мішеля у воєнних злочинах РФ
Путін
5 червня, 2022 неділя
Путін наказав "м'яснику Алеппо" повністю захопити Сєвєродонецьк до 10 червня, - голова Луганської ОВА Гайдай
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.01
    Купівля 34.01
    Продаж 34.93
  • EUR
    Купівля 35.88
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
8 червня
22:30
На фото президент України Володимир Зеленський
Найвпливовіша частина американського бізнесу вважає, що санкції проти Росії потрібно посилювати, - Зеленський
22:19
На фото Володимир Зеленський
Тільки наш прапор і український закон повернуть Донецьку нормальне життя. І звичайно – нові матчі команд світового рівня на "Донбас-арені", - Зеленський
22:07
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 червня
21:51
Урсула фон дер Ляєн
Харчі є частиною російського "арсеналу терору", - очільниця ЄС
21:40
Давид Арахамія
Арахамія допомагає російському мільярдеру Абрамовичу скасувати в суді санкції, - The Times
21:34
Україна Євросоюз
Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
21:24
Андрій Шевченко
Рівно 10 років тому стартував Євро-2012, який приймали Україна та Польща
21:20
Обстріли Есманської та Середино-Будської громад, авіаналіт на Краснопілля: ситуація на Сумщині станом на 8 червня
21:07
"голосування" жителів ОРДЛО
"Колаборанти йдуть в утіль". Росія "скинула маски" і починає на тимчасово окупованих територіях пряму інтеграцію в Росію, - Андрющенко про новий "уряд ДНР"
21:05
Call of Duty: Modern Warfare II 
Вийшов перший трейлер нової частини відеогри Call of Duty
21:00
Держдепартамент США
Переговори з Росією, на жаль, не є питанням близького часу, - Держдепартамент США
20:45
Олександр Петраков
Ірландія - Україна: Петраков обрав нестандартний склад на стартовий матч у Лізі націй
20:45
Наживо
Ірландія - Україна. Футбол. Потрібні зміни
20:44
Іскандер М
Росіяни розгорнули "іскандери" поблизу Херсонської області, – Мотузяник
20:29
санкції
Євросоюз створив спеціальну групу для розслідування справ росіян та білорусів, що потрапили під санкції, - Bloomberg
20:27
Андрій Покраса
15-річний український хлопець за допомогою безпілотника допоміг знищити колону російської армії
20:25
суд
Проти Гарві Вайнштейна вкотре висунули звинувачення у домаганні
20:09
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
В районі Сєверодонецька сили росіян удесятеро перевищують чисельність ЗСУ, - Міноборони
19:58
Байден
Байден відвідає зустрічі G7 та НАТО у червні
19:52
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
"Наш колишній колега став колаборантом": "Слуги" закликали правоохоронців якнайшвидше передати в суд справу нардепа Ковальова
19:50
Володимир Зеленський
Європа, IT, агро, "зелена" енергетика, локалізація виробництва: Зеленський запропонував інвесторам вкладати гроші в Україну, попри війну
19:38
Вагон-зерновоз
Росія вивозить українське зерно з Мелітополя потягами, окупанти збираються тікати з міста
19:35
санкції проти Росії
Російський олігарх сподівається призупинити санкції, доки Суд ЄС розглядає його скаргу, - The Guardian
19:25
Ексклюзив
Окупанти, Мелітополь
Ворог частково відвів війська на Запоріжжі для ротації, - Старух
19:05
Москва_Кремль
Помічник Путіна розповів про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії
19:03
арешт
Диверсанта з Одещини засудили до 8 років позбавлення волі
19:02
України та гаубиця М109А3
ЗСУ завдали окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового, - звіт Генштабу
18:39
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі лобіює швидкий вступ України до ЄС у країнах Південної Європи
18:36
ДНР
Пушилін розігнав "уряд ДНР"
18:34
З Луганщини врятували 40 людей, із Сєверодонецька евакуція неможлива через бої всередині міста
18:15
Німеччина
Німеччина планує зберегти більше вугільних електростанцій на випадок відключення газу РФ, - AP
18:05
США
Американцям заборонили купувати російські акції та облігації
18:04
міні-футбол
Україна програла Франції і вилетіла з ЧЄ із міні-футболу
17:51
Туреччина
У Туреччині досі перебуває понад 50 тисяч українців, проте вони не біженці, - посол Василь Боднар
17:46
Microsoft
Microsoft оголосив про "значне скорочення операції в Росії", - Bloomberg
17:44
зерно вагон елеватор
Росія вкрала близько 600 тис. тонн продукції з аграрних підприємств України
17:38
Петро Порошенко
Порошенко зі Львова везе ще 12 пікапів для десантників і анонсує партію вантажівок для ЗСУ з Великої Британії
17:35
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
На Харківщині ворог намагається компенсувати невдачі: накопичує сили та пробує прориватися, - заступниця командира батальйону “Карпатська Січ” Чашка
17:24
Херсонська область
В'їхати та виїхати з окупованої Херсонщини можливо лише через Крим, - звіт ОК "Південь"
17:17
Роббі Вільямс
Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні-2023 в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV