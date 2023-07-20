Лаялись і нападали на людей: у Чорногорії працівники бару побили п'яних росіян, - ЗМІ
У курортному селищі Рафаїловичі поблизу Будви офіціанти побили п'яних російських туристів, які поводились неадекватно й ображали людей
Про це, як пише видання Vijesti.
За попередньою інформацією, один з росіян ображав місцевих жителів і офіціантів бару, після чого почалася бійка.
Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо громадян РФ у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.
За свідченням очевидців, перекривши своїм автомобілем набережну, вони спочатку рознесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.
Згодом росіяни застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм рознести ще й ресторан.
Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.
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