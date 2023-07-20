Про це, як пише видання Vijesti.

За попередньою інформацією, один з росіян ображав місцевих жителів і офіціантів бару, після чого почалася бійка.

Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо громадян РФ у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.

За свідченням очевидців, перекривши своїм автомобілем набережну, вони спочатку рознесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

Згодом росіяни застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм рознести ще й ресторан.

Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.