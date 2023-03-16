Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Всі бачили план (Китаю, - ред.) із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що, з одного боку, ця пропозиція звучить цілком розумно. Однак, за його словами, припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує захоплення українських територій російськими загарбниками.

"По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Росія, по суті, змогла б використати цю паузу, щоби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.