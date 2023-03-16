Легалізує захоплення РФ територій України: США не підтримали "мирний план" Китаю
Пропозиція Китаю, яка передбачає, що сторони мають припинити вогонь та почати домовлятися, явно відповідає інтересам Кремля та розходиться з принципами, визначеними Статутом ООН
Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Всі бачили план (Китаю, - ред.) із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", - зазначив представник Білого дому.
Кірбі зауважив, що, з одного боку, ця пропозиція звучить цілком розумно. Однак, за його словами, припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує захоплення українських територій російськими загарбниками.
"По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що Росія, по суті, змогла б використати цю паузу, щоби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 16 березня обговорив із китайським колегою Цінь Ґаном важливість принципу територіальної цілісності та формулу миру України.
- Також сьогодні видання Politico повідомило, що Китай постачав РФ зброю та військове обладнання з початку масштабної війни з Україною.
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