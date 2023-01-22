"Леопардовий страус": польський Wprost знову потролив канцлера Німеччини

Про це стало відомо з twitter Wpost.

Новий випуск польського видання Wprost вийшов з обкладинкою, на якій порівнюється поведінка страусів та федерального канцлера Німеччини.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

22 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb