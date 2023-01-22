"Леопардовий страус": польський Wprost знову потролив канцлера Німеччини
Польський Wprost знову потролив канцлера Німеччини Олафа Шольца
Про це стало відомо з twitter Wpost.
Новий випуск польського видання Wprost вийшов з обкладинкою, на якій порівнюється поведінка страусів та федерального канцлера Німеччини.
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- 22 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
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