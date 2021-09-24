Лерос запропонував вручити Зеленському премію "Оскар" за кращий сценарій інсинуації "замаху, якого не було"

Відповідне звернення 24 вересня зачитала і поставила на голосування віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Ставиться на голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про клопотання перед Американською кіноакадемією про вручення премії "Оскар" Володимиру Зеленському за найкращий сценарій і спецефекти у фільмі "Замах, якого не було". Дивитися всім", - заявила вона.

Так, парламентарі не підтримали звернення нардепа. За проголосували 35 парламентарів.

"Просив вручити "Оскар" Зеленському за інсинуацію замаху, але навіть "Слуги" не оцінили його нову постановку", - прокоментував свій запит Лерос.



У запиті не вказано, чи йшлося про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.



Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.



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