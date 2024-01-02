Левиця в Центрі порятунку диких тварин на Київщині отримала контузію внаслідок російської атаки
Росія вранці вівторка, 2 січня, атакувала Київщину ракетами: внаслідок вибуху в Центрі порятунку диких тварин левиця отримала контузію
Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.
Там розповіли, що збита російська ракета впала за 300 метрів від вольєра тварини, внаслідок чого левиця Юна отримала контузію і повністю втратила координацію.
"Ми вивчили записи камер відеоспостереження - це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання", - додали у Центрі.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
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