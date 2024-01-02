Левиця в Центрі порятунку диких тварин на Київщині отримала контузію внаслідок російської атаки

Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Там розповіли, що збита російська ракета впала за 300 метрів від вольєра тварини, внаслідок чого левиця Юна отримала контузію і повністю втратила координацію.

"Ми вивчили записи камер відеоспостереження - це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання", - додали у Центрі.